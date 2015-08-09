درگیری مسلحانه در ایرانشهر/هزار و ۱۶۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی ناجا، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در این باره اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان ایرانشهر با انجام اقدامات تخصصی از چند هفته گذشته از فعالیت باند بزرگی از قاچاقچیان مسلح مواد مخدر که با استفاده از خودروهای تیزرو قصد انتقال مقدار قابل توجهی مواد مخدر به خارج از استان را داشتند با خبر شدند.

سردار حسین رحیمی افزود: شب گذشته ماموران انتظامی این شهرستان پس از شناسائی دقیق مسیر تردد خودروهای اعضای این باند و اعزام تیم های عملیاتی و یگان های تکاوری، سه دستگاه خودروی وانت، زانتیا و تویوتا را شناسائی و به رانندگان آنها دستور ایست دادند که سوداگران مرگ بدون توجه به دستور پلیس به صورت مسلحانه با ماموران درگیر شدند.

وی با اشاره به تعقیب و گریز و درگیری یک ساعته پلیس با قاچاقچیان مسلح گفت: در این درگیری مسلحانه سوداگران مرگ قصد فرار به همراه خودروهای حامل مواد مخدر را داشتند که با توجه به آتش شدید پلیس و تنگ شدن عرصه با استفاده از تاریکی شب و کوهستانی بودن منطقه با بر جای گذاشتن خودروهای خود از محل متواری شدند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: ماموران با دستگیری یک قاچاقچی در این رابطه در پاکسازی منطقه درگیری و بازرسی دقیق از سه خودرو توقیف شده هزار و ۱۶۰ کیلوگرم تریاک به همراه یک قبضه سلاح کلاش را کشف کردند.

سیستان و بلوچستان به سبب دارا بودن هزار و ۳۰۰ کیلومتر مرز زمینی مشترک با کشورهای افغانستان و پاکستان همواره مورد تهدید اشرار، قاچاقچیان و تروریست ها قرار گرفته است.