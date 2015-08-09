به گزارش خبرنگار مهر، به همت اداره کل برنامه‌های فرهنگی و آموزشی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام، کلاس­های کاربردی آشنائی با نهج البلاغه در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام برگز­­ار می‌شود.

این کلاس‌ها از یکشنبه ۱۸ مردادماه، به مدت ده جلسه، هر هفته یکشنبه‌ها از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ در سالن اندیشه جوان واقع در صحن مصلای آستان مقدس برگزار خواهد شد.

در این جلسات دکتر بخشعلی قنبری استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران، به بیان مفاهیم کاربردی آشنائی با نهج البلاغه خواهد پرداخت.