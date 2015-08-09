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۱۸ مرداد ۱۳۹۴، ۱۶:۱۹

کلاس های کاربردی آشنائی با نهج البلاغه برگزار می‌شود

کلاس های کاربردی آشنائی با نهج البلاغه برگزار می‌شود

اداره کل آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) کلاسهای کاربردی آشنائی با نهج البلاغه در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) را برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، به همت اداره کل برنامه‌های فرهنگی و آموزشی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام، کلاس­های کاربردی آشنائی با نهج البلاغه در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام برگز­­ار می‌شود.

این کلاس‌ها از یکشنبه ۱۸ مردادماه، به مدت ده جلسه، هر هفته یکشنبه‌ها از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ در سالن اندیشه جوان واقع در صحن مصلای آستان مقدس برگزار خواهد شد.

در این جلسات دکتر بخشعلی قنبری استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران، به بیان مفاهیم کاربردی آشنائی با نهج البلاغه خواهد پرداخت.

کد مطلب 2878885
خداداد خادم

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