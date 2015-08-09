به گزارش خبرنگار مهر، به همت اداره کل برنامههای فرهنگی و آموزشی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام، کلاسهای کاربردی آشنائی با نهج البلاغه در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام برگزار میشود.
این کلاسها از یکشنبه ۱۸ مردادماه، به مدت ده جلسه، هر هفته یکشنبهها از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ در سالن اندیشه جوان واقع در صحن مصلای آستان مقدس برگزار خواهد شد.
در این جلسات دکتر بخشعلی قنبری استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران، به بیان مفاهیم کاربردی آشنائی با نهج البلاغه خواهد پرداخت.
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