اعلام حمايت شيخ الازهر مصر از حق ايران در برخورداري از فناوري هسته اي

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، آيت الله تسخيري دبير كل مجمع كه جهت شركت در اجلاس شبيه سازي انسان از ديدگاه اسلام، مسيحيت و يهوديت در مصر بسر مي برد، درديدار صبح امروز (17 بهمن) خود با شيخ االازهر مصر، با ابراز تأسف و تأثر از وقوع حادثه غرق شدن كشتي هاي حامل حجاج بيت الله الحرام و كشته و مجروح شدن عده اي از سرنشينان آن، افزود: با توجه به فتواي رهبر معظم انقلاب مبني بر تحرمي تهيه سلاح هسته اي ، برخوداري اسرائيل از 200 كلاهك اتمي و فشارها و بهانه جويي هاي دور ازمطق و غير اصولي غرب، جمهوري اسلامي ايران حق مشروع در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي دارد.

دكتر سيد طنطاوي در اين باره گفت : امروزه هر دولتي وظيفه دارد در راستاي شكوفايي و پيشرفت روزافزون كشور خود بكوشد و از فناوري هاي مشروع استفاده و مادامي كه تلاش ها در راه حق و پيشرفت علم است و قصد تجاوز در كار نباشد، بايد مورد تاييد و حمايت قرار گيرد.

شيخ الزهر مصر هم در پاسخ به آيت الله تسخيري مبني بر لزوم مواضع قاطع تري در قبال مسأله اهانت مطبوعات دانمارك به مقدسات اسلامي به ويژه شخص نبي اكرم (ص) با تاييد اين موضوع يادآور شد الازهر مصر پس از بي توجهي دانماركي ها به نصيحت و اخطار، رفتار موهن آنان را محكوم كرد.

وي در ادامه سخنان دبير كل مجمع مبني بر تهيه استراتژي تقريب مذهب اسلامي توسط سازمان آيسيكو و تصويب آن در كنفرانس سران اسلامي گفت: ما با هم برادريم، مادامي كه بر اصول اتفاق نظر داريم اختلاف در فروغ چندان مهم نيست وامروز ايران اسلامي از نعمت صلح، امنيت و رفاه برخوردار است.