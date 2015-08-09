افزایش تعامل ستادهای توسعه فناوری و شبکه آزمایشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مشترک رابطین و کارشناسان ستادهای توسعه فناوری‌های راهبردی و مسئولان شبکه آزمایشگاهی‌ فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری کارشناسانی از ستادهای توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری از جمله ستادهای توسعه علوم و فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر، نفت،گاز و زغال‌سنگ، بهینه سازی انرژی، هوایی و هوانوردی، دریایی، گیاهان دارویی، آب، خشکسالی و محیط زیست، سلول‌های بنیادی و علوم شناختی حضور داشتند.

دکتر رضا اسدی فرد، ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون این شبکه آزمایشگاهی، به ظرفیت‌ها و دستاوردهای آن اشاره کرد و افزود: ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کاری شبکه آزمایشگاهی بالاتر از آن است که صرفا به جمع‌آوری و دسته‌بندی اطلاعات حوزه آزمایشگاهی بپردازد.

وی ادامه داد: بلکه این شبکه، با هم‌افزایی و مشارکت بخش‌های گوناگون از جمله ستادهای توسعه فناوری‌های راهبردی، می‌تواند با عملکرد مناسب و خدمت‌رسانی خود، بار سنگینی از روی دوش کشور بردارد و بر بهبود کیفیت خدمات آزمایشگاهی در حوزه تحقیق و پژوهش اثرگذار باشد.

اسدی‌فرد با بیان این‌که شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، بر ایجاد پیاده‌سازی ساز و کار مناسبی برای رضایت‌مندی آزمایشگاه‌های عضو، کارشناسان، دولت و مشتریان دریافت‌کننده خدمات آزمایشگاهی تأکید دارد، افزود: شبکه آزمایشگاهی بر مبنای تحقق رضایتمندی بخش‌های گوناگون این شبکه آزمایشگاهی، سازوکارها و مقرراتی را برای بهبود کیفیت خدمات ارائه شده در شبکه و افزایش بهره‌وری پیش‌بینی کرده و بر مبنای این دستورالعمل‌ها، آزمایشگاه‌ها را به ارائه بالاترین کیفیت خدمات ترغیب می‌کند و بر همین اساس، میزان بهره‌وری و رضایت‌مندی را افزایش می‌دهد. ضمن آن‌که آزمایشگاه‌هایی‌که عضو شبکه هستند، حتما باید خدمات‌ده باشند.

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، ضمن اشاره به تفاوت‌های مدیریت پژوهش و مدیریت زیرساخت پژوهش، ‌اظهار کرد: زیرساخت پژوهش همان خدمات آزمایشگاهی قابل ارائه با تعرفه مشخص است. اما در پروژه‌های پژوهشی افراد و مالکیت فکری نیز اضافه می‌شود. رسالت شبکه فقط توسعه زیرساخت پژوهش است. در بحث تخصص افراد هر حوزه، هریک از ستادهای توسعه فناوری‌، باید نقشه توانمندسازی نیروی انسانی مربوط به حوزه خود را داشته باشد.

افزایش هم‌افزایی و تعامل ستادهای توسعه فناوری و شبکه آزمایشگاهی

دبیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص آموزش کارشناسان آزمایشگاه‌های عضو شبکه، بانک نمونه‌های مرجع و کالیبراسیون، تامین، تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی، به روند فعالیت‌ کارگروه‌ها و فصل‌نامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران اشاره و از کارشناسان حاضر درخواست کرد کارشناسان پیشنهاداتشان را برای برنامه‌های جدید در شبکه ارائه کرده و سعی کنند ارتباط بیش‌تر و اثرگذارتری با شبکه داشته باشند.

اسدی فرد ضمن بیان این مطلب که هریک از ستادهای توسعه فناوری، آزمایشگاه های مربوط به خود را معرفی کند تا روند عضویت آزمایشگاه‌ها در شبکه تسریع شود، در مورد آزمایشگاه های مرجع گفت: قرار نیست یک مرکز جدید با تجهیزات پیشرفته و جدید به عنوان آزمایشگاه مرجع ایجاد شود، بلکه می‌توان آزمایشگاه های موجود را برحسب نیازهای ستادها و شرکت‌های دانش بنیان ارتقا داد.

وی به عملکرد مثبت برخی ستادهای توسعه فناوری اشاره کرد و افزود: بعضی از ستادها مانند ستاد آب، خشکسالی و محیط‌زیست، ستاد گیاهان دارویی یا ستاد توسعه زیست فناوری در این زمینه خوب عمل کرده‌اند.

در ادامه این نشست، نمایندگان ستادهای توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، به بیان دیدگاه‌ها، پرسش سئوالات خود پرداختند و نظرات خود را ارائه کردند