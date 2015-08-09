همکاری ایران و ژاپن در صنعت خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمتزاده در دیدار معاون وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن اظهار کرد: ایران و ژاپن در گذشته همکاریهای بسیار استراتژیک و بلندمدتی داشتهاند که به نظر میرسد تداوم این همکاریها در دوره جدید نیز باید پیگیری شود، این در شرایطی است که ایران به دنبال توسعه همکاری ها در زمینه صنایع غذایی، شیمیایی، مصالح ساختمانی و صنایع الکترونیکی با ژاپن است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود منابع غنی هیدروکربنی در ایران، افزود: ایران می تواند در زمینه طراحی، ساخت، سرمایهگذاری و تجارت روابط خود را با ژاپن گسترش دهد، این در شرایطی است که اولویت دوم همکاری میان دو کشور در بخش برق، حوزه انتقال و تولید تجهیزات صنعت برق است.
وی تصریح کرد: کشورهای اروپایی مذاکراتی را برای سرمایهگذاری مشترک بر ایران انجام داده اند که بر این اساس، در زمینه های مدیریت، بازاریابی و حضور در بازارهای بینالمللی در صدد توسعه اقتصادی و زیربنایی با همه کشورهای دنیا هستیم.
به گفته نعمتزاده، در زمینه خودروهای سبک و سنگین قرار است ظرف ۱۰ سال آینده ظرفیت تولید دو برابر شود، بنابراین همکاریهای خودرویی ایران و ژاپن نیز می تواند به موازات گسترش یابد.
همچنین در این دیدار «دایشیرو یاما گیوا»، معاون وزیر اقتصاد صنعت ژاپن نیز از ابراز تمایل بالای شرکتهای ژاپنی برای توسعه روابط اقتصادی با ایران خبر داد و گفت: شرکتهای بدل ژاپنی به دنبال فرصتهای جدید سرمایهگذاری در ایران هستند و امیدواریم دوران جدیدی از همکاری های مستمر و استراتژیک با ایران را آغاز کند.
وی افزود: منابع طبیعی و نیروی جوان ایران در کنار فناوری پیشرفته ژاپن می تواند زمینهساز توسعه همهجانبه همکاریها باشد.
معاون وزیر اقتصاد و صنعت ژاپن خاطرنشان کرد: امیدواریم همکاریهای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری میان ایران و ژاپن یک پروسهای مستمر و ثابت باشد.
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