به گزارش خبرنگار مهر، نشست فصلی تشکل‌های گردشگری کشور با حضور نمایندگان تشکل‌ها و صنوف گردشگری پیش ازظهر روز ۱۸ مرداد در سالن اجتماعات هتل همای تهران برگزار شد.

در این نشست مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری کشور گفت: هر کشوری که الان مدل موفقیت ما است این مدل موفقیت را در گرو اقدامات یکپارچه دارد نه اقدامات افسارگسیخته. داشتن ساختار قوی، فراوانی اعضا و مقبولیت بسیار مهم است نمی شود با ۳۰ نفر عضو مدعی داشتن تشکل صنفی شد.

گفتمان سازی درون تشکل ها نیز بسیار اهمیت دارد. موظفیم با روسا و اعضای هیئت مدیره موضوعی را به بحث بگذاریم. توقعمان این است که باید یکپارچه تصمیم گیری شود. در سال ۹۰ قوانین توسعه صنعت ایرانگردی در مجلس تصویب شده و تکلیف نگاه به گردشگری مشخص شده است. اگر می‌خواهیم به جایگاه موفقی برسیم باید نگاه صنعتی داشته باشیم.

معاون گردشگری کشور ادامه داد: ما باید به کمک هم شرایط اجرای قوانین را فراهم کنیم.

رحمانی موحد با اشاره به موضوع مورد بحث نمایندگان تشکل‌های گردشگری درباره تشدد در نگاه گفت: منشأ آنها این است که اشتراک نظرها تا مرز قابل قبول خود فاصله زیادی دارد. اضافه کردن سایر قوانین به جمع صنعت گردشگری چالش ایجاد می‌کند.

وی به ابراز نارضایتی تشکل های گردشگری از پلمپ هتل ها گفت: دوستان از نامه پلمپ هتل شکایت دارند. این نامه را دو مرجع صادر می کند. ما و اتحادیه ها. ما که می گوییم صادر نکرده ایم پس این نامه پلمپ را چه کسی می دهد. در کاشان به خانه های سنتی چه کسی نامه پلمپ داده است.

معاون گردشگری کشور تصریح کرد: وقتی می بینیم هتلی «رزرو سفید پرحجم» می کند و باعث اختلال در سیستم جذب گردشگری و پذیرش مسافر می شود و دفاتر مسافرتی را با مشکل مواجه می‌کند آن هتل را مورد بررسی قرار می‌دهیم. رزرو سفید روش پذیرفته شده در دنیا نیست. اینها مناسباتی است که باید با ارائه جمعی حل شود.

رحمانی موحد ادامه داد: ما همه باید متصل به قانون شویم. ماده ۲۶ آئین نامه ایجاد و اصلاح تاسیسات گردشگری یکی از این قوانین است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد اختلافاتی که بود نظر روشن داده است.

رحمانی موحد قول داد که تدوین آئین نامه تشکل گردشگری با تجمیع نظر نمایندگان تشکل های ملی انجام می شود.