استاندارد سازی خطوط بی آر تی/ جریمه ریالی توقف خارج از ایستگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سيد جعفر تشكري هاشمي با تاکید بر اینکه جایگزینی اتوبوس‌هاي دو كابين به جاي اتوبوس های تک کابین و دريافت كرايه ها در ايستگاه ها به جای فضای داخلی کابین اتوبوس ها توسط رانندگان از جمله اقدامات استانداردسازی خط ۷ اتوبوسرانی است، تصریح کرد: زمانیکه اتوبوس‌ها خارج از ايستگاه ها توقف ندارند و دريافت كرايه به خارج از فضای مسير رفت و آمد اتوبوس ها منتقل می شود، زمانبندی مشخص و چارچوب بندی شده به وجود می آید.

وی با تاکید بر اینکه زمان بندی های استاندارد می تواند هم سرفاصله حرکت اتوبوس ها را مشخص کند و هم منجر به روان سازی سفرهای شهروندان با این وسایط نقلیه شود، خاطر نشان کرد: وقتی رانندگان مجبور نباشند بارها صندی خود را برای اخذ كرايه ترک کنند و توقف‌هاي طولاني مدت در ایستگاه ها حذف شود، تابلوهای زمان بندی با دقت بیشتری با توجه به جی پی اس حرکت اتوبوس ها رفت و آمدها را مشخص و مدیریت می کنند.

تشکری هاشمی توقف نکردن اتوبوس‌ها در مسیرهایی خارج از ایستگاه ها را یکی از ضروریات تحقق هدف استانداردسازی خط ۷ دانست و گفت: با ارتقاي كيفي اتوبوس‌هاي خط ۷ در محور خيابان حضرت ولي‌عصر (عج)، توقف خارج از ايستگاه در اين خط به صفر نزديك شده، اما همچنان شاهدهستیم برخی مسافران اصرار دارند رانندگان را مجبور به توقف خارج از ایستگاه ها کنند.

وی با یادآوری اینکه با اجرای طرح جدید پرداخت دستمزدها بر اساس میزان پیمایش ها، توقف رانندگان خارج از ایستگاه ها تخلف به حساب می آید و منجر به جریمه مالی راننده می شود، افزود: اخذ كرايه در ايستگاه و مبادله وجه نقد بين راننده و مسافر و توقف خارج از ایستگاه ها دو مشکل اساسی خطوط اتوبوس رانی هستند. اما در طرح جدید هر دو عامل کاهنده استانداردهای روز دنیا حذف و مدیریت زمان در خطوط رعایت می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بهبود عملكرد و کسب رضايت همه مسافران را از اولویت های نخست ارائه خدمات در بخش اتوبوسرانی دانست و گفت: در تغييرات اساسي كه در خط ۷ اعمال شده، در مرحله نخست نظر مردم در قالب انتقادات و پيشنهاداتي كه از جانب خود شهروندان دريافت شده، منجر به اجرای اصلاحات کنونی شده است. از همین رو است که امروز شاهد اجرای طرح های نوین برای ارتقا شاخص های کیفی و کمی خدماتی هستیم که در حال ارائه به شهروندان است.

وی اظهار كرد: تلاش خواهیم کرد تا اشكالات و ايراداتي كه به دليل كم توجهي برخي از رانندگان در خط ۷ بي‌آرتي باعث اعتراض و گلایه بسياري از مسافران شده بود، دیگر تكرار نشود.

تشكري هاشمي یکی دیگر از مشکلاتی که منجر به کاهش سرعت و مدیریت زمان در خطوط اتوبوس رانی و به ویژه اتوبوس‌هاي تندروی خط ۷ می شود را عبور و مرور عابران پیاده در مسيرهاي بي آرتي برشمرد و گفت: بسياري از عابران با بي ‌توجهي وارد خطوط بي‌آرتي شده و از طول و عرض اين خطوط عبور مي کنند، نمی دانند که این اقدام شان در روند ارائه خدمات اختلالی چند دقیقه ای به وجود می آورد و منجر به اختلال و تاخیر در حركت روان اتوبوس‌ها می شود.

معاون شهردار تهران در زمینه حمل و نقل و ترافیک خاطر نشان کرد: از همین رو از عموم مردم می خواهم خطوط بي‌آرتي را خط قرمزهای عبور و مرور در سطح شهر فرض كنند و هرگز وارد این خطوط نشوند، چراکه یکی از اهداف اصلی ما مدیریت زمان در ارائه خدمات است و با استانداردسازی ها می توانیم عبور و مروری هرچه ایمن تر و روان تر در پایتختی داشته باشیم که روزانه درگیر معضل ترافیک است.