افزایش تقاطع‌ های مجهز به سیستم ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز

به گزارش خبرگزاری مهر،ایلوش وزیری بااعلام این خبر افزود: جهت بهره برداری از فضای مناسب تقاطعات به منظور حفظ سلامت عابران پیاده،پاکسازی به موقع مرکز تقاطع و مدیریت کاهش اتلاف زمان در حین چراغ قرمز برای خودروهای عبوری،تعریف پروژه هوشمند ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز به عنوان ابزار کارآمد مطرح شد.

وی افزود : با آغاز بهره برداری از پروژه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز و بررسی تخلفات ایستادن بر روی کانال عابر و عبور از چراغ قرمز، آمار تصادفات حادثه ساز و منجر به جرح تا حد زیادی کاهش یافت به طوری که سیر نزولی و کاهش تخلفات مذکور طی گذشت مدت زمانی کوتاه کاملاً مشهود بوده است.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهر تهران با بیان اینکه این تقاطع ها در ۶ منطقه شهر تهران فعال شده اند ، گفت: این تقاطع ها شامل هفده شهریور – ابن سینا در منطقه ۱۲، جنت آباد–لاله در منطقه ۵، اقبال– صفا در منطقه ۱۳، صنایع – صیاد در منطقه ۱، نیروی زمینی - ازگل(کامران) در منطقه ۱، یاس – گلها در منطقه ۲۱، گلها– هوانیروز در منطقه ۲۲ و هاشم زاده– هوانیروز در منطقه ۲۲ می شود.

وزیری تاکید کرد: سیستم قابلیت و امکان ثبت تخلفات عبور از چراغ قرمز، تجاوز به گذرگاه عابر پیاده در سطح سواره رو، گردش به چپ و راست و نیز عبورخودرو با سرعت بالا از چراغ سبز را دارا هستند.