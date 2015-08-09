  1. جامعه
  2. شهری
۱۸ مرداد ۱۳۹۴، ۱۵:۵۵

افزایش تقاطع‌ های مجهز به سیستم ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز

افزایش تقاطع‌ های مجهز به سیستم ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز

مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک تهران گفت: طی دو ماه گذشته ۸ تقاطع دیگر شهر تهران به سیستم های ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز مجهز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،ایلوش وزیری بااعلام این خبر افزود: جهت بهره برداری از فضای مناسب تقاطعات به منظور حفظ سلامت عابران پیاده،پاکسازی به موقع مرکز تقاطع و مدیریت کاهش اتلاف زمان در حین چراغ قرمز برای خودروهای عبوری،تعریف پروژه هوشمند ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز به عنوان ابزار کارآمد مطرح شد. 

وی افزود : با آغاز بهره برداری از پروژه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز و بررسی تخلفات ایستادن بر روی کانال عابر و عبور از چراغ قرمز، آمار تصادفات حادثه ساز و منجر به جرح تا حد زیادی کاهش یافت به طوری که سیر نزولی و کاهش تخلفات مذکور طی گذشت مدت زمانی کوتاه کاملاً مشهود بوده است. 

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهر تهران با بیان اینکه این تقاطع ها در ۶ منطقه شهر تهران فعال شده اند ، گفت: این تقاطع ها شامل هفده شهریور – ابن سینا در منطقه ۱۲، جنت آباد–لاله در منطقه ۵، اقبال– صفا در منطقه ۱۳، صنایع – صیاد در منطقه ۱، نیروی زمینی - ازگل(کامران) در منطقه ۱، یاس – گلها در منطقه ۲۱، گلها– هوانیروز در منطقه ۲۲ و هاشم زاده– هوانیروز در منطقه ۲۲ می شود. 

وزیری تاکید کرد: سیستم قابلیت و امکان ثبت تخلفات عبور از چراغ قرمز، تجاوز به گذرگاه عابر پیاده در سطح سواره رو، گردش به چپ و راست و نیز عبورخودرو با سرعت بالا از چراغ سبز را دارا هستند. 

 

کد مطلب 2878961
نورا حسینی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها