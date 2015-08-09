متجاوزان به جنگل ابر شاهرود دستگیر و راهی زندان شدند

سرهنگ عباسعلی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: درپی گزارشات واصله مبنی بر قطع درختان جنگلی در منطقه توسکا تاویر جنگلهای ارزشمند هیرکانی ابر توسط عده ای سودجو، که بصورت مخفیانه به مناطق بکر جنگلی ورود کرده و مبادرت به قطع چند اصله درخت کرده اند، نیروهای پر تلاش یگان حفاظت شهرستان شاهرود با گشت و مراقبت و تلاش مستمر و حضور موثر در عرصه های جنگلی، روز گذشته موفق به شناسایی متجاوزان به عرصه های جنگلی شدند.

وی افزود: متجاوزان پس از بارگیری تنه های درخت بوسیله یکدستگاه وانت نیسان، به سمت روستای ابر در حرکت بودند که توسط اکیپ گشت خودرویی ضابطان قضایی در منابع طبیعی شاهرود دستور توقف داده شد که قاچاقچیان با استفاده از مسیر و شیب تند منطقه، اقدام به فرار کرده و ضمن بی توجهی به دستور ماموران با هماهنگی بعمل آمده با ماموران انتظامی پس از تعقیب و گریز در نهایت خورو در پاسگاه قلعه نو متوقف و مقدار زیادی چوب به همراه یکدستگاه اره موتوری از قاچاقچیان کشف شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی وآبخیزداری استان سمنان افزود: متجاوزان که بر اساس آثار بجامانده از قطع درختان به سیزده اصله درخت از انواع ملچ و نمدار که ارتفاع آنها بین ده الی پانزده متر و قطر سی سانتیمتر توسط کارشناسان برآورد شده است آسیب رسانده و مبادرت به قطع آن کرده اند با تنظیم پرونده بمنظور رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شدند که با قاطعیت و اقدام قابل تقدیر مقام محترم قضایی، متجاوزان به عرصه های جنگلی علاوه بر جریمه مناسب، روانه زندان شدند.

رحیمی ضمن تقدیر از تعامل خوب نیروی انتظامی و تشکر از مردم در کمک به حفظ و صیانت ازعرصه های جنگلی، گفت: از همه آحاد مردم ودوستداران طبیعت در خواست می شود، هرگونه اخباری مبنی بر تجاوز به عرصه های طبیعی اعم از زمین خواری، قطع درختان جنگلی و تاغزارها را با تلفن ۱۵۰۴ و یا مراجعه حضوری به ادارات منابع طبیعی اطلاع رسانی کنند، تا ماموران با اقدام بهنگام مانع از اقدام متجاوزان به ثروت های ملی شوند.