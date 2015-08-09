سازمان نوسازی سنندج توان صدورخدمات فنی و مهندسی را به عراق دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فردین زمانی بعدازظهر امروز یکشنبه در جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی سنندج که با دستور کار ارائه گزارش عملکرد سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری تشکیل شد، گفت: سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری ها قادر است از محل سود پروژه های اجرا شده خود هزینه های جاری و حتی هزینه های کل شهرداری را تامین کنند.

وی عنوان کرد: سازمان نوسازی شهرداری سنندج ظرفیت اجرای پروژه های مشارکتی استان و شهرستان و حتی صدور خدمات فنی و مهندسی به اقلیم کردستان عراق را دارد.

وی بر ورود سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری سنندج به حوزه بافت فرسوده تاکید کرد و افزود: ۴۵ درصد مساحت سنندج را بافت فرسوده تشکیل می دهد که بیشترین این مساحت نیز در هسته مرکزی شهر واقع است.

رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهرسنندج ادامه داد: انتظار می رود این سازمان از محل سود و فروش پروژه های خود در بافت فرسوده هم آغاز به کار کند.

زمانی اظهارداشت: امیدواریم این مجموعه هم چون سایر شهرهای کشور کمک حال شهرداری و جای امنی برای سرمایه گذاری در حوزه مسکن باشد.

وی ادامه داد: خوشبختانه سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری سنندج اقدام به تهیه سند راهبردی کرده است و براین اساس برنامه های خود را در آینده پیش خواهد برد.

وی عنوان کرد: در شهرداری مناطق مختلف سطح شهر باید در صدور پروانه برای پروژه هایی که توسط سازمان نوسازی به اجرا در می آید آسان کاری صورت گیرد.

رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهرسنندج بیان کرد: بخش عظیمی از کمبود منابع درآمد شهرداری از محل فروش حق سهم مشارکتی در پروژه های سازمان بهسازی تامین می شود.

زمانی یکی از مصوبات این جلسه را معرفی نماینده تام الاختیار از سوی واحد حقوق و املاک شهرداری و سازمان بهسازی برای پیگیری مسائل مربوط به پروژه های مشارکتی این سازمان ذکر کرد و گفت: تفاهم نامه بین سازمان بهسازی و واحد املاک شهردای نیز باید به روز شود.

سنندج جزو چهارشهرکشور در بهره مندی از تسهیلات بهسازی محلات است

رییس هیئت مدیره سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری سنندج نیز در این جلسه عنوان کرد: سنندج جزو چهار شهر کشور برای بهره مندی از تسهیلات بهسازی محلات دارای بافت فرسوده انتخاب شده است.

منصور قزاقی گفت:سند راهبردی که خط مشی سازمان را تعیین ومشخص می کند تدوین شده و در آینده ای نزدیک به تصویب می رسد.

وی عنوان کرد: در سایرشهرهای کشور سازمان بهسازی علاوه بر خودکفایی و درآمدزایی به مرحله ای رسیده که شروع به بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده کرده است.

وی اظهارداشت: براساس طرحی قرار شده که از این به بعد به جای پرداخت تسهیلات به اشخاص برای بهسازی بافت فرسوده این تسهیلات به محلات پرداخت شود.

رییس هیئت مدیره سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری سنندج ادامه داد: سنندج نیز جزو چهارشهر کشور است که به عنوان پایلوت انتخاب شدند تا تسهیلات بانکی به محلات دارای بافت فرسوده در آن اعطا شود.

قزاقی با اشاره به اینکه سازمان نوسازی و بهسازی مجری این طرح خواهد بود، بیان کرد: آیین نامه اجرای این طرح قرار شده در شهریور ماه امسال ابلاغ شود.

وی با بیان اینکه بروکراسی اداری مهمترین مشکل سازمان است، اظهارداشت: برای رفع مشکل بروکراسی اداری می طلبد به سازمان در خصوص صدور پروانه تفویض اختیارشود.

شاهویی شهردار منطقه یک سنندج هم در این جلسه با بیان اینکه بحث مربوط به دلایل طولانی شدن صدور پروانه اجرای پروژه های ساختمانی بارها مطرح شده است، گفت: همواره یکی از اولویت های ما کاهس زمان صدور پروانه ها بوده است.

وی عنوان کرد: در شهرداری منطقه یک این وعده را به مدیران سازمان بهسازی و نوسازی می دهم که خارج از نوبت موارد مربوط به پروژه های این سازمان را پیگیری کنیم.