خبرنگاران پلدختری تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از خبرنگاران شهرستان پلدختر، به مناسبت روز خبرنگار با حضور امام جمعه، فرماندار، روسای دادگستری، ارشاد و فرمانده انتظامی و جمعی از مسئولان محلی در محل سالن کنفرانس اداره ارشاد این شهرستان برگزار شد.

امام جمعه پلدختر ظهر یکشنبه در این مراسم با گرامیداشت سالروز شهادت خبرنگار شهید محمود صارمی، روز خبرنگار را به تلاشگران عرصه خبر و رسانه تبریک گفت و اظهار داشت: رسانه های استکباری از فضای خبری سوء استفاده می کنند.

حجت الاسلام محمد سوری افزود: رسانه های انگلیسی و صهیونیستی امروز حقایق را کتمان کرده و اخبار غیر واقع منتشر می کنند.

وی گفت: بعضی مواقع خبرنگار با تیتری که می زند دنیا را تکان می دهد این نشان دهنده رسالت خطیر خبرنگار است که باید جایگاه و شان این قشر زحمتکش و پرتلاش حفظ شود.

حجت الاسلام سوری افزود: نمونه ای از این سانسور خبری سوزاندن کودک ۱۸ ماهه فلسطینی است به طوریکه در این شرایط مشاهده شد مخابره این خیر توسط یک خبرنگار چه طوفانی برپا کرد.

وی با بیان این که صداقت و واقع نمایی از الزامات خبرنگاری است افزود: خبرنگاری، کاری سخت و کاملا حرفه ای است و خبرنگاران در ایجاد همدلی و همزبانی نقش اصلی و اساسی دارند.

حجت الاسلام سوری از تلاش های خبرنگاران شهرستان در انعکاس مطلوب خبرهای شهرستان تقدیر کرد.

وی تاثیر گذاری خبر در افکار و اذهان عمومی را بسیار بالا دانست و افزود: خبرنگاران با احساس مسئولیت اجتماعی، صداقت و واقع نمایی در انتقال درست خبر، اخلاق و الزامات فنی خبرنگاری را رعایت کنند.

امام جمعه پلدختر گفت: افرادی به دنبال منافع و اغراض شخصی هستند، آنها قلمشان مسموم است و نباید جزو قشر زحمتکش خبرنگار به حساب آیند و حسابشان از خبرنگاران جدا است.

فرماندار پلدختر نیز با تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه گفت: حرفه خبرنگاری یک کار سخت، پرمخاطره و جزو مشاغل زیان آور و پر مسئولیت است و خبرنگاران رسالت سنگینی بر عهده دارند.

قدرت الله ترابی نژاد حرمت قلم را والا دانست و افزود: در آموزه های دینی و در قرآن کریم خداوند به قلم و آنچه می نویسد سوگند یاد می کند.

وی گفت: قلم هنگامی که در دست افراد مومن و معتقد باشد باید تقوا و انصاف را رعایت کنند.

ترابی نژاد افزود: خبرنگار با انتشار اخبار صحیح هدایتگری جامعه را در ابعاد مختلف به عهده دارد.

فرماندار پلدختر خبرنگاران را بازوی توانمند مسئولان اجرایی دانست و اظهار امیداواری کرد: خبرنگاران در آستانه انتخابات از انتشار اخبار غیر واقع که موجب تشویش اذهان عمومی می شود خودداری کنند.

بنابراین گزارش در ادامه این جلسه از سوی امام جمعه، فرمانداری، ادارات ارشاد، جهادکشاورزی، نیروی انتظامی و شهرداری از خبرنگاران شهرستان پلدختر با اهدای هدایا و لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.