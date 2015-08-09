به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سلیمانی بعد از ظهر یک شنبه در نشست با خبرنگاران حوزه صنعت استان گلستان اظهار کرد: در استان گلستان هم ساخت تنها ۵ شهرک بزرگ کافی بود که در آن صورت راحت تر می توانستیم زیرساخت های باقی مانده را تکمیل کنیم.

وی با بیان این که یکی از وظایف اصلی شرکت شهرک های صنعتی، ایجاد زیرساخت در این شهرک ها است، گفت: در چند بخش از جمله آب و برق در شهرک های صنعتی کشور ضعف و محدودیت داریم و در حال حاضر در شهرک های صنعتی با عوض کردن مدل کسب و کار در حال واگذاری سرمایه گذاری آب و برق به مردم هستیم.

سلیمانی سه موضوع اشتغال، توزیع عادلانه ثروت و واگذاری کار به مردم را از سیاست های دولت عنوان کرد و گفت: در صنایع کوچک ۱۰۰ درصد سرمایه گذاری ها به عهده بخش خصوصی است.

راهی جز صنعتی شدن نداریم

وی با بیان این که بر اساس سند چشم انداز باید طی برنامه های ۴ و ۵ به رشد هشت در صد می رسیدیم، گفت: متاسفانه این رشد صورت نگرفت و برای رسیدن به رشد ۶ درصد پیش بینی شده در برنامه ششم راهی جز صنعتی شدن نداریم.

سلیمانی با اشاره به اینکه ۱۱ منطقه ویژه صنعتی در کشور وجود دارد، گفت: یکی از این نواحی صنعتی در استان گلستان قرار دارد و ما باید بتوانیم خدمات ویژه را در این شهرک ها مستقر کنیم و در صنایع کوچک پکیج کامل حمایتی دیده شده است.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی تصریح کرد: دو سال دیگر بانک صنایع کوچک در کشور ایجاد می شود و برای طرح رونق صنایع کوچک ۵ هزار میلیارد تومان توسط سه بانک اعطای تسهیلات با اولویت سرمایه در گردش مصوب شده است.

بازسازی صندوق ضمانت صنایع کوچک

سلیمانی بازسازی صندوق ضمانت صنایع کوچک، بیمه نامه شهرک های صنعتی برای وصول مطالبات و شناسایی دو هزار واحد صنعتی کوچک را در حوزه فناوری و توسعه بازار از دیگر اقدامات این معاونت عنوان کرد.

وی با بیان این که هم اکنون ۸۱ هزار بنگاه کوچک در کشور وجود دارد که ۱۴ هزار تای آن تعطیل است، گفت: دو هزار و ۸۰۰ واحد تعطیل طی این دو سال راه اندازی شده است .

سلیمانی افزود: برای راه اندازی واحدهای تعطیل صنایع کوچک سراغ هولدینگ های سرمایه گذاری رفتیم و فعالیت های صنعتی که دارای توجیه اقتصادی هستند و می خواهند مالکیت حود را واگذار کنند یا به صورت مشارکتی کار کنند یا نیاز به سرمایه در گردش دارند توسط این هولدینگ ها حمایت شوند.