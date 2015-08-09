سخنان حماسى مشكلات اقتصادى را حل نمی کند/نیاز به بستر رقابت داریم

غلامحسین شافعی ظهر يكشنبه در دومین جلسه ماهانه هیئت نمایندگان دوره هشتم اتاق‌های سراسر کشور که در محل هتل درویشی مشهد برگزار شد اظهار كرد: دولت بايد بستر مناسب جهت رقابتى شدن فضاى كسب و كار توليدات داخلى را فراهم كند و تنها به گفتن سخنان حماسى اتكا نداشته باشد.

وى افزود: اگر بستر مناسبى براى رقابت كالاهاى داخلى بوجود نيايد قطعا صادراتى هم صورت نخواهد گرفت.

نايب رييس چهارم اتاق بازرگانى ادامه داد: اتاق هاى سراسر كشور آماده اند تا صادقانه در كنار دولت و مسوولان حضور و مشاركت داشته باشند به شرطى كه دولت از مسير واقعيت حركت كنند.

وى ابراز كرد: برداشتن تحريم ها فرصت جديدى را ايجاد مى كند كه استفاده از آن خيلى مهم است اما با وجود قوانين دست و پا گير اين كار سخت و مشكل است.

شافعى اضافه كرد: در گذشته قوانينى در شرايط خاص تدوين شده اند كه امروز با توجه به از بين رفتن اون شرايط همچنان اجرا مى شوند كه اين امر باعث بوجود آمدن قوانين در هم تنيده و متناقضى در حال حاضر شده است.

وى تاكيد كرد: نكته مهم ديگرى كه در اقتصاد ما وجود دارد یکی ديگر فاصله گرفتن تولیدات توليدات داخلى كشور در مقایسه با تولیدات جهانی بوده، در حالی که مصرف ما از مصرف جهانی پیروی می‌کند.

وى تصريح كرد: چنانچه نتوانيم توليدات خود را به استانداردها و كيفيت توليدات جهانى برسانيم بسيارى از كالاهاى كشور به زودى از بازار هاى داخلى و جهانى منسوخ خواهند شد.ن

نايب رييس چهارم اتاق بازرگانى ايران با بيان اينكه رشد اقتصادی و افزایش اشتغال منوط به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی كشور است، عنوان كرد: در حال حاضر ما باید به این مسئله توجه کنیم که چگونه از شرایط پساتحريم استفاده کرده تا بتوانيم مسیر مناسبی را برای فعالان اقتصادی داخل کشور هموار کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در زمينه تجهيز پس انداز در اقتصاد و منابع دچار مشكلاتى هستيم كه تا حل نشود حتى تامين منابع مالى نمى تواند به عنوان يك فرصت مورد استفاده قرار گيرد.