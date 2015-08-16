سناریوی جدید نجات دریاچه ارومیه/ جزئیات اجرای برنامه ویژه ۳۰ روزه

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم میدانی درباره اجرای سیاست‌های جدید احیای دریاچه ارومیه گفت: ۱۸۰ میلیون مترمکعب آب با تکمیل طرح اتصال زرینه رود به سیمینه رود وارد حوضچه اصلی دریاچه ارومیه می شود.

وی افزود: این طرح به عنوان یکی از بزرگترین طرح های در دست اجرای ستاد احیای دریاچه ارومیه است که در شهرستان میاندوآب در حال اجراست.

وی اظهارداشت: این طرح شامل لایروبی و اتصال رودخانه های مهاباد، گدار و زرینه رود به سیمینه رود است که با اجرا و تکمیل آن سالانه ۱۸۰ میلیون متر مکعب آب وارد دریاچه ارومیه خواهد شد. به علت پسروی آب دریاچه ارومیه، این میزان آب پیش تر در سطح بستر خشکیده دریاچه ارومیه پخش شده و با تبخیر از بین می رفت که با اجرای این طرح، می توان از هدررفت این میزان آب در سال جلوگیری کرده و آن را به حوضچه آبی دریاچه ارومیه انتقال داد.

میدانی، اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح را ۳۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این طرح که هم اینک از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است، براساس برنامه زمان‌بندی شده تا شهریورماه امسال به اتمام می رسد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو تاکید کرد: ۳۰۰ هزار متر مکعب خاکبرداری و یک میلیون و ۸۵۰ هزار متر مکعب لجن برداری در قالب اجرای این طرح بزرگ پیش بینی شده است.

میدانی، احیای دریاچه ارومیه را یکی از اولویت های دولت یازدهم عنوان کرد و ادامه داد: در اجرای طرح احیای این دریاچه، مدیریت مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

وی اظهار امیدواری کرد که در یک دوره زمانی ۱۰ ساله سطح آب دریاچه ارومیه به سطح تراز اکولوژیک خود برسد.