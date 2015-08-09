سینمافلسطین همدان به زودی بازگشایی می شود/ اختصاص۳۰۰میلیون اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدباقر حسینی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان همدان با بیان اینکه حوزه هنری هم از لحاظ ساختار و هم عملکرد با دیگر دستگاه های استان متفاوت است، اظهار داشت: حوزه هنری از ابتدای فعالیت خود بنا داشت متفاوت و محدود باشد و در زمینه تولیدات فرهنگی و هنری اقدامات شاخص و ماندگاری که مورد نیاز استان است را به انجام برساند.

وی با افزودن این مطلب که نقد از سوی مخاطبین، اهالی رسانه و نیز خود حوزه هنری مقبول خواهد بود، گفت: این نوع نگاه سبب ترویج و تبلیغ فعالیت ها و اقدامات می شود.

رئیس حوزه هنری استان همدان با تاکید براینکه فعالیت پیرامون حوزه هنری شناختی دقیق تر و ظریف تر از ساختار، آثار، رویکردها و اهداف حوزه هنری می طلبد، افزود: فعالیت حوزه هنری همانند ارشاد و یا شهرداری نیست.

حسینی با اعلام اینکه حوزه هنری در سایر بخش های جشنواره ها تا جایی که در توان دارد ورود پیدا می کند، یادآور شد: محور کاری حوزه هنری نسبت به سایر نهاد ها بسیار متفاوت است.

وی با بیان اینکه رسالت حرفه خبرنگاری اگر دقیق، درست و با حفظ امانت صورت گیرد کاری همانند کار انبیاست، گفت: پیامبران نیز رسالت خود را در رساندن پیام الهی به مردم انجام می دادند.

رئیس حوزه هنری استان همدان رعایت صداقت و حفظ امانت را از ارکان مهم در اطلاع رسانی خبر دانست و ادامه داد: نقد صحیح به گونه ای که واقعیت امر در آن هویدا باشد اثرگذار خواهد بود.

حسینی نقد را اصلاح کننده آثار در چرخه تولید عنوان کرد و افزود: همواره باید به جایگاه رسانه توجه کرد.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع بازسازی سینما فلسطین همدان اشاره و عنوان کرد: با وجودی که چند مرتبه قول بازگشایی این سینما در تاریخی مشخص داده شد و حتی نوک پیکان انتقادات و ایرادات به سوی من است اما این قول ها بیراه نبوده و براساس قولی که داده شد از تهران ۳۰۰ میلیون تومان مساعدت در همین زمینه دریافت کردیم.

رئیس حوزه هنری استان همدان با بیان اینکه ساخت سالن نمایش و کارهای عمرانی به طور کامل به پایان رسیده است، گفت: کارهای مربوط به لابی و نقاشی نیز به پایان رسیده است.

حسینی بیان کرد: اگر بازدید مجددی از این سینما از سوی اصحاب رسانه که به تازگی مراحل تکمیلی کار بازسازی سینما را دیده اند، به عمل آید پیشرفت در تکمیل مراحل را به خوبی مشاهده خواهند کرد.

وی تجهیزاتی مانند دیتا پروژکتور، وسائل تصویر و صدای سالن ها، صندلی و کفپوش را از موارد باقی مانده کار عنوان کرد و ادامه داد: رایزنی هایی صورت گرفته تا وسایل مورد نیاز هرچه سریعتر آماده نصب شود.

رئیس حوزه هنری استان همدان با تاکید براینکه حوزه هنری تمام تلاش خود را در این زمینه کرده و روزهای آخر کار در سینما فلسطین است، گفت: در سینما فلسطین به زودی به روی مردم همدان باز خواهد شد.

حسینی در ادامه سخنان خود به برگزاری نخستین شورای علمی با حضور معاون سیاسی استاندار همدان و ۱۰ گروه از برجستگان در شاخه های هنری، افزود: از بین ۱۱۰ دانشنامه اولیه در حال حاضر ۱۶ جلد کتاب آماده چاپ است و مراحل نهایی آن انجام می شود.

معاون فرهنگی هنری حوزه هنری استان همدان نیز با تاکید براینکه در دنیای امروز فناوری اطلاعات همه بشر را احاطه کرده، بیان کرد: اگر اطلاع رسانی درست نباشد مشکلاتی در پی آن ایجاد خواهد شد.

تیمور آقا محمدی با بیان اینکه خبرنگار نقش حلقه ای رابط را در خبررسانی برعهده دارد، گفت: تحمل مسائل و مشکلات حرفه خبرنگاری بدون عشق، علاقه و انگیزه ممکن نیست.

وی بااشاره به اینکه روایات بسیاری در زمینه حق گویی در دین اسلام وجود دارد، اظهار کرد: انتقال درست پیام، به دنبال حق بودن و حق گفتن از وظایف اصلی خبرنگاران است.