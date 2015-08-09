به گزارش خبرنگار مهر، محسن بهشتی ظهر یکشنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر در قم که به مناسبت روز خبرنگار انجام شد، با اشاره به نقش رسانهها در کمک به مدیران برای پیشبرد امور اظهار داشت: شاید اینکه یک مدیر به تنهایی نیازهای مردم را بازگو کند چندان اثر نداشته باشد اما وقتی این نیازها توسط رسانهها مطرح شود، به مطالبه اجتماعی تبدیل شده و اثرگذار خواهد بود.
وی ادامه داد: در شهر قم در حال حاضر در حوزه مسائل شهری و استانی مشکلاتی داریم که شاید برخی دوست نداشته باشند آنها را جدی بگیرند اما وقتی رسانهها وارد عرصه شده و این مشکلات را مطرح کنند، ظرفیتها برای رفع مشکلات به کارگیری خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم با اشاره به مشکلات زیرساختی که در قم وجود دارد، ابراز داشت: ما در مسائل مختلف برای مردم محدودیتهایی ایجاد میکنیم بدون اینکه جایگزین مناسبی داشته باشیم. مثلا همه جا تابلوهای پارک ممنوع نصب میکنیم اما پارکینگی برای مردم در نظر نمیگیریم.
وی افزود: مردم ما این روحیه را دارند که اگر جایی نیاز باشد هزینه زیرساختها را هم بپردازند اما به جای ایجاد این زیرساختها به طور مرتب محدودیتهای بیشتر برای مردم ایجاد میشود که رسانهها باید به این موضوعات بپردازند.
بهشتی اظهار داشت: این نحوه برخورد با مسائل اجتماعی موجب میشود مردم از قوانین ما سرپیچی کنند و نهایت عدهای نتیجه میگیرند که مردم فرهنگ شهروندی ندارند در حالی که این رفتار از عملکرد مسئولان شکل گرفته است.
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