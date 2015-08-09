نیروی انسانی توانمند لازمه پیشرفت یک جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نصیبی، بعد از ظهر سه شنبه، در نشست جوانان و ارتقای خدمات مدیریت شهری، هدف از این جلسه را ارتقا خدمات مدیریت شهری و ایجاد زمینه لازم برای استفاده از راهکارهای جوانان متخصص و صاحبنظر است دانست.

وی بیان کرد: اگر از خروجی های این وظیفه و هدف به درستی استفاده شود، راهکارها و ایده های جذابی به دست می آید و کمترین نتیجه آن افزایش میزان مشارکت است.

وی بیان کرد: به مدد دانشگاه های استان، شاهد فارغ التحصیلان و صاحبنظران در جای جای شهرها و روستاهای استان هستیم.

نصیبی یکی از ابعاد توسعه شهری را توسعه نیروی انسانی دانست و تصریح کرد: اگر نیروی انسانی توسعه یافته و توانمند داشته باشیم شاهد پیشرفت و تحول گرایی در سیستم خود خواهیم بود.

وی اضافه کرد: مدیران باید در هر جایگاهی که هستند زمینه را برای رشد و ارتقا کارکنان جوان و توانمند خود فراهم کنند و در رابطه نقش آفرینی جوانان غیر دولتی هم تاثیر گذار باشند.

مشاور جوانان استاندار گلستان، بیان کرد: امیدوام مدیران شهری هم برای برگزاری چنین جلساتی با هدف جلب مشارکت جوانان و استفاده از راهکارهای آنان قدم بردارند.

در ادامه یک کارشناس ارشد عمران به ارائه راهکار در ایجاد شهرهای پایدار و تاب آوری شهری در استان اشاره و تصریح کرد: کاهش آسیب پذیری جوامع شهری و روستایی و تقویت توانایی های شهروندان و روستاییان برای مواجهه و ایستادگی با خطرات ناشی از وقوع سوانح طبیعی است.

محمد کهساری ادامه داد: هدف اصلی برنامه ریزی برای مخاطره و کاهش خطرات بحران علاوه بر کاهش آسیب پذیری به نحوی بارز به سمت تمرکز روی ایجاد تاب آوری در جوامع گرایش پیدا کرده است که به دنبال آن، ایجاد جوامع تاب آور به وسیله روش هایی مانند یکپارچگی در دیدگاه های کاهش آسیب پذیری، افزایش ظرفیت محلی و اجرای آمادگی اضطراری، واکنش، بازیابی و برنامه های بازسازی دنبال شود.

در ادامه مهسا میرحسینی دکترای محیط زیست به معضلات زیست شهری و آلودگی های بصری شهرهای استان اشاره کرد و حذف آلودگی از شهرها را از مصادیق زیباسازی دانست و بر توسعه فضای سبز داخل شهرها تاکید کرد.

سپس حسین کتولی دکترای معماری به اشکالات موجود در معماری شهرهای استان اشاره و بر اجرای ضوابط شهرسازی تاکید کرد.

احسان ارشاد کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری به معضل ساخت و سازهای غیرمجاز و حاشیه نشینی اشاره و خاطر نشان کرد: کم توانی و ناتوانی دستگاههای اجرایی در برخورد و خلاء های قانونی و فقدان برنامه ریزی در مدیریت شهری را از معضلات در این حوزه است.