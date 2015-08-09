مراسم ختم مادر وزیر سابق ورزش و جوانان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ترحیم والده محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان دولت دهم با حضور جمعی از وزرای دولت دهم و برخی چهره های سیاسی در مسجد امیرالمومنین شهرک شهید محلاتی برگزار شد.

در این مراسم محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق کشورمان، مصطفی محمد نجار وزیر سابق کشور، پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفین، سید محمد حسینی وزیر سابق ارشاد، محمد رضا میرتاج الدینی معاون دولت دهم، رستم قاسمی وزیر سابق نفت، محسن رفیقدوست، یحیی آل اسحاق، سید حسن موسوی رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، محمود فرشیدی وزیر اسبق آموزش و پرورش، لاله افتخاری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، علیرضا علی احمدی وزیر اسبق آموزش و پرورش، حمیدرضا حاجی بابایی وزیر سابق آموزش و پرورش، شهاب الدین صدر، کامران دانشجو وزیر سابق علوم، صادق محصولي، منوچهر متكي وزیر اسبق خارجه، سيد شمس الدين حسيني وزیر سابق اقتصاد، بیژن نوباوه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، عباس جدیدی عضو شورای تهران، محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال و جواد شمقدری معاون سابق سینمایی ارشاد حضور داشتند.