لزوم تداوم مذاکرات سیاسی ایران و گرجستان در شرایط پر التهاب منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، «گوباز سانیکیدزه» رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران، ظهر امروز یکشنبه با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای این دیدار، با اشاره به همکاری‌های دیرینه میان دو کشور گفت: ایران و گرجستان با توجه به عقبه مشترک فرهنگی و نزدیکی مسافت جغرافیایی ظرفیت‌های فراوانی برای افزایش مراودات و مناسبات خود در زمینه‌های مختلف دارند که با رایزنی و گفتگوی میان مقامات دو کشور باید از این ظرفیت‌ها به نفع دو ملت استفاده کرد.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی از توسعه همکاری‌های پارلمانی میان دو کشور استقبال می‌کند و گروه‌های دوستی پارلمانی دو کشور می‌توانند، در این خصوص نقش موثر و ممتازی ایفا کنند.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن برشمردن زمینه‌های مستعد برای توسعه همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری گرجستان در بخش‌های مختلف اظهار داشت: افزایش همکاری‌ها در زمینه انرژی‌های فسیلی و نوین، بسط همکاری‌های علمی میان دو کشور، توسعه همکاری‌های اقتصادی، ترانزیت کالا و تبادل تجربیات در زمینه‌ تصویب و تدوین قوانین مربوط به تسهیل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله عرصه‌هایی هستند که بسترهای لازم برای همکاری دو کشور در مورد آنها مهیا بوده و با مساعی مشترک می‌توان به سرعت آنها را اجرایی کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه این دیدار توافق هسته‌ای کشورمان با ۱+۵ را باب جدیدی برای توسعه همکاری‌های دو کشور توصیف کرد و گفت: در فضای جدید بعد از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، فضای جدیدی پیش روی دو کشور قرار گرفته است که با توجه به رایزنی‌ها و گفتگوهای رو به رشد میان پارلمان‌ها و دولت‌های دو کشور در سال‌های اخیر، اکنون می‌توان با تسهیل فعالیت‌های تجار، اتاق‌های بازرگانی و بخش‌های خصوصی ایران و گرجستان شاهد روابط تجاری و اقتصادی گسترده‌تری میان دو کشور باشیم.

وی در پایان این دیدار بر اهمیت ادامه روند افزایش رایزنی‌های سیاسی میان دو کشور تاکید کرد و گفت: با توجه به شرایط پر التهاب منطقه، تداوم روند مذاکرات سیاسی میان مقامات دو کشور می‌تواند به تقریب بیشتر دیدگاه‌ها و مواضع دو کشور منجر شود.

سانیکیدزه: گرجستان از توافق ایران و سایر کشورها بر سر مسئله هسته ای حمایت می‌کند

در این دیدار، «گوباز سانیکیدزه» رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران نیز ضمن ابراز خرسندی از سفر به تهران گفت: گرجستان از دیرباز روابط و همکاری های دوستانه نزدیکی با ایران داشته است به طوری که دو کشور در ابعاد مختلف از جمله در جنبه فرهنگی مناسبات رو به رشدی داشته‌اند.

وی با اشاره به سفر رئیس مجلس گرجستان در سال گذشته به تهران تصریح کرد: پارلمان‌های دو کشور در سطح بالایی با یکدیگر همکاری دارند و در این راستا، گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران آمادگی لازم برای تسهیل و تسریع همکاری‌های میان دو کشور را دارد و سفر حاضر نیز با همین هدف انجام شده است.

سانیکیدزه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توافق هسته‌ای کشورمان با ۱+۵ گفت: گرجستان از توافق میان ایران و سایر کشورها بر سر مسئله هسته ای حمایت کرده و اعتقاد ما بر این است که این توافق علاوه بر تاثیر مثبت بر ارتقای سطح مراودات تجاری و اقتصادی فیمابین به افزایش صلح، ثبات و امنیت در منطقه نیز کمک خواهد کرد.

وی در همین راستا گفت: بدون شک جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه، جایگاهی ممتاز است و روند تحولات اخیر نیز ثابت کرده است که بحران‌ها و مشکلات منطقه با همکاری و همفکری جمهوری اسلامی ایران قابل حل خواهد بود.