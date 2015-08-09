هلاکت ۲۵ تکفیری در حماه/ کشته شدن دو کودک در ادلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، ارتش سوریه به عملیات نظامی خود علیه تکفیریها در حومه استان حماه ادامه داد.

بر اساس این گزارش، در جریان عملیات ارتش در حومه این استان، ۲۵ عنصر تکفیری کشته و ده ها نفر دیگر به شدت زخمی شدند.

از سوی دیگر، دو منطقه «کفریا» و «الفوع» واقع در استان ادلب توسط گروه های تکفیری هدف حملات خمپاره ای قرار گرفت.

به دنبال این حمله دو کودک سوریه و یک جوان کشته و ۱۴ نفر دیگر به شدت زخمی شدند.

این تحولات در حالی است که پیشروی گسترده ارتش و نیروهای مردمی سوریه در شهر استراتژیک الزبدانی ادامه دارد.