  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ مرداد ۱۳۹۴، ۱۸:۴۴

تحولات سوریه؛

هلاکت ۲۵ تکفیری در حماه/ کشته شدن دو کودک در ادلب

هلاکت ۲۵ تکفیری در حماه/ کشته شدن دو کودک در ادلب

هلاکت ۲۵ عنصر تکفیری داعش در حومه استان حماه و کشته شدن دو کودک به دنبال حملات خمپاره ای تروریست ها به ادلب از آخرین اخبار امنیتی سوریه به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، ارتش سوریه به عملیات نظامی خود علیه تکفیریها در حومه استان حماه ادامه داد.

بر اساس این گزارش، در جریان عملیات ارتش در حومه این استان، ۲۵ عنصر تکفیری کشته و ده ها نفر دیگر به شدت زخمی شدند.

از سوی دیگر، دو منطقه «کفریا» و «الفوع» واقع در استان ادلب توسط گروه های تکفیری هدف حملات خمپاره ای قرار گرفت.

به دنبال این حمله دو کودک سوریه و یک جوان کشته و ۱۴ نفر دیگر به شدت زخمی شدند.

این تحولات در حالی است که پیشروی گسترده ارتش و نیروهای مردمی سوریه در شهر استراتژیک الزبدانی ادامه دارد.

کد مطلب 2879075

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها