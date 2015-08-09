دوره آموزش تخصصی سلامت برای خبرنگاران اصفهانی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان ادیبی ظهر یکشنبه در نشست صمیمانه با خبرنگاران اظهار داشت: دوره رسمی آموزش برای خبرنگاران اصفهانی حوزه سلامت برگزار و طی آن گواهینامه و کارت سلامت به این افراد اعطا می شود.

وی بیان داشت: این دوره آموزشی در سه بخش برای خبرنگاران برگزار می‌شود که در قسمت اول محتوای خبر را شامل می‌شود که انتقال صحیح اخبار نکته مهم در این بخش است.

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه اطلاع رسانی در خصوص سلامت و بیماری ها دومین بخش کلیدی این دوره آموزشی است، تصریح کرد: این حوزه با ارتقای سلامت همپوشانی نزدیکی دارد و باید خبرنگاران بدانند که چگونه این اطلاع رسانی انجام گیرد که سبب ترس و وحشت بیماران از بیماری مزبور نشده ضمن اینکه رفتار و سبک زندگی افراد تغییر کند.

وی اعلام کرد: در این دوره آموزشی تلاش داریم که خبرنگاران ضمن تسلط بر حوزه خبر در زمینه حوزه سلامت نیز صاحب نظر شوند.

ادیبی اضافه کرد: از آنجایی که تنها راه و مطمئن ترین روش انتقال مفاهیم سلامت، خودمراقبتی و سبک زندگی سالم به مردم از طریق رسانه ها است بنابراین تعلیم و آموزش خبرنگاران تخصصی سلامت یکی از ضروریات و دغدغه های اصلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.

وی با بیان اینکه بالا بردن سطح سواد سلامت مردم از سوی رسانه ها و توسط خبرنگاران سلامت بسیار مثمر ثمر است، گفت: انتقال یافته های جدید علمی و تحقیقات پزشکی یکی دیگر از اخبار رسانه ها است که آشنایی خبرنگاران نسبت به مراحل و گذراندن یک تحقیق پزشکی تا به ثمر رساندن آن لازم است.

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: در این بخش خبرنگاران باید به گونه ای عمل کنند که سبب بالا بردن انگیزه محققان شوند و بتوانند توجه اجتماعی را به این پروژه ها جلب و حتی سرمایه‌های اجتماعی را جذب کنند.

وی حوزه نظام سلامت و اطلاع رسانی در بخش درمان سرپایی و حوزه رفاه اجتماعی و بهداشت را برای جامعه خبری بسیار خبرساز و پر اهمیت خواند که دقت نظر در انعکاس اخبار این حوزه را در این دوره آموزشی مد نظر دانست، ادامه داد: این دوره آموزشی به شکل حضوری و غیر حضوری و الکترونیکی نیز برپا می شود.