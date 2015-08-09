حملات سعودیها به مساجد و مناطق مسکونی استان «صعده»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، جنگنده های رژیم آل سعود همچنان به تجاوز وحشیانه خود به مردم بی دفاع یمن و زیرساخت های این کشور ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در جریان یکی از آخرین تجاوزهای این رژیم، مناطق مسکونی و برخی از مساجد واقع در استان صعده بمباران شدند.

بر همین اساس، روستای «الإشراف» واقع در این استان از جمله مناطقی بود که هدف حملات هوایی سنگین سعودیها قرار گرفت.

شاهدان عینی اعلام کردند که به دنبال این حملات چهار غیرنظامی به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.