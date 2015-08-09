به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سیاح شامگاه یکشنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران خبرگزاری های اردبیل خبرنگاران را سفیر آگاهی بخشی جامعه دانست.

وی با تاکید به اینکه امروز خبر و خبررسانی توانسته شرق و غرب دنیا را به هم مرتبط کند، مهمترین وظیفه خبرنگاران را ایفای نقش در مقام پل ارتباطی مردم و مسئولان عنوان کرد.

به گفته مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه بسیج دانشجویی استان در وضعیتی که در گوشه و کنار دنیا مظاهر ظلم مشاهده می شود این خبرنگاران هستند که حقیقت موجود و مظلومیت ها را انعکاس می دهند.

سیاح معتقد است در چنین وضعیتی طبیعی است که خبرنگار خار چشم چپاول گران باشد و این تعهد خبرنگار است که وی را ملزم به پرداخت هزینه در راه ایفای نقش می سازد.

وی با اشاره به آموزه های دینی بیان داشت: در آموزه های دینی نیز اشاره شده که خبررسانی صحیح می تواند یک ملت را نجات دهد و خبرنگار می تواند یک مکتب، جامعه و ملت را خوشنام یا بدنام سازد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه بسیج دانشجویی استان وظیفه اصلی خبرنگار را انعکاس ارزش های اسلامی دانست و تصریح کرد: قلم و بیان خبرنگار می تواند از حقوق یک ملت دفاع کند و خبرنگار متعهد باید باور به رسالت خبرنگاری خود داشته باشد.

سیاح با بیان اینکه برخی روزنامه ها برای رسیدن به منافع خود حتی از ارزش های اسلامی چشم پوشی می کنند، متذکر شد: خبرنگار نمی تواند مدافع حقوق مردم باشد مگر با چشم باز و زبان گویا و ضروری است خبرنگار اهل صداقت باشد.

این مسئول مهمترین سرمایه هر خبرنگار را جلب اعتماد عمومی دانست و تاکید کرد: تجربه نشان داده خبرگزاری که بتواند اعتماد عمومی را جلب کند یک وزنه در جامعه رسانه ای است.

به گفته مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه بسیج دانشجویی استان تعهد، امانت داری و آزادی نیز بایسته های خبرنگاری است و متاسفانه دیده می شود که بی توجهی به این مسائل از جمله در رسانه های وابسته به غرب با سانسور اخبار و تخریب اخبار شخصیت ها همراه است.

وی خبرنگاران تربیت یافته مکتب اسلام را مبرا از این مهم دانست و متذکر شد: در حال حاضر سه پروژه اسلام هراسی، ایران هراسی و سپاه هراسی از سوی دشمنان طراحی شده و خبرنگاران متعهد باید با آگاهی تمام در مقابل این سه پروژه ایستادگی کنند.

سیاح با تاکید به اینکه در انعکاس دستاوردهای انقلاب حق مطلب ادا نشده بر ضرورت توجه خبرنگاران در تبیین دستاوردها تاکید کرد.