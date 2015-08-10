حمید کهرام در گفتگو با مهر، با اشاره به تولید واکسن های درمانی در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: این موسسه در حوزه واکسن های انسانی، دام و طیور و آبزیان واکسن های مختلف و مورد نیاز کشور را تولید می کند اما تولید این واکسن ها تمام نیاز کشور را تامین نمی کند و در برخی از واکسن ها وارد کننده هستیم.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی کشور گفت: امروز بخشی از نیاز کشور به واکسن های استراتژیک از خارج تامین می شود و خروج از این وضعیت نیازمند حمایت جدی از بخش خصوصی است.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم در تولید این واکسن ها به خودکفایی برسیم باید بخش خصوصی را به میدان تولید دعوت کرده و از این بخش حمایت کنیم.

کهرام ادامه داد: امروز نیاز کشور به واکسن تب برفکی حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون دز است در حالی که موسسه رازی قادر به تولید حداکثر ۲۵ میلیون دز است و اکنون به صورت خاص از خارج کشور وارد می شود.

وی پُر کردن این فاصله را در گِرو حمایت و راه اندازی خطوط تولید واکسن در بخش خصوصی دانست و گفت: گر چه در این بخش حرکت هایی آغاز شده اما کافی نیست و باید از بخش خصوصی بیشتر حمایت کرد.

رئیس موسسه رازی کشور با بیان اینکه تمام واکسن هایی که در این موسسه تولید می شود هر کدام اهمیت استراتژیک و مهمی در کشور دارند، گفت: اکنون ۶۰ درصد واکسن های مورد نیاز بخش طیور که ایران جایگاه بسیار خوبی در خاورمیانه دارد، از خارج تامین می شود در حالی که ظرفیت رفع نیاز کشور و تولید بیشتر وجود دارد.

نیاز کشور به واکسن «پی پی آر دو» برابر تولید کنونی است

وی یادآور شد: تولید واکسن «پی پی آر» یا واکسن طاعون دام های کوچک نیز از حدود سه سال پیش در موسسه رازی آغاز شده اما نیاز کشور دو برابر ظرفیت تولید رازی است و باید با سرمایه گذاری بخش خصوصی و انتقال تکنولوژی به این بخش نسبت به تامین بازار داخلی اقدام کرد.

کهرام در پایان تاکید کرد: اگر موسسه یا بخش خصوصی نتواند واکسن های استراتژیک و مهم کشور را تامین کند ناچاریم از خارج وارد کنیم که موجب خروج قابل توجهی ارز از کشور می شود.