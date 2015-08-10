فاضل جهانشاهی در گفتگو با مهر با تایید خبر استعفای خود، علت این تصمیم را مسائل شخصی عنوان کرد و گفت: تا به حال با هر زحمتی بوده با کمک سایر دوستان و عوامل باشگاه ملوان دانشگاه آزاد بندرگز سعی کردیم تا بهترین امکانات را برای این تیم مردمی فراهم آوریم و به شکر خدا در طول این سال هایی که در لیگ برتر حضور داشتیم باتوجه به پتانسیل موجود سعی کردیم بهترین نتایج را به دست آوریم.

گفتنی است؛ جهانشاهی بعد از دیدار با تیم زینت گستر نوشهر که منجر به شکست ملوانان بندرگزی شد در تمرینات این تیم حاضر نشد و برای همیشه تصمیم گرفته تا از دنیای فوتبال ساحلی خداحافظی کند.

جهانشاهی در روزهای اخیر در گفتگو با مهر از میزان حمایت های اداره کل ورزش و جوانان استان به تیم ملوان انتقاد کرده بود و این عامل نیز در تصمیم استعفای وی دخیل بوده است.

وی جدا از مسئولیت مدیرعاملی باشگاه ملوان بندرگز، در دانشگاه آزاد بندرگز و همچنین شورای شهر این شهرستان نیز دارای مسئولیت است.

فاضل جهانشاهی از ابتدای حضور این باشگاه در لیگ یک و متعاقب آن کسب سهمیه و حضور در لیگ برتر از تمام امکانات و ظرفیت های موجود در این شهر بندری کوچک استفاده کرد تا باشگاهی که در حال حاضر مورد علاقه مردم بندرگز است را سراپا نگه دارد که در این فصل، به زیرپوشش بردن این باشگاه توسط دانشگاه آزاد بندرگز گام مهمی برای رفع موانع و کاستی این تیم بوده است.