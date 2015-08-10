به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان به کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی رای مثبت دادند. بر این اساس سن رای دهندگان که در انتخابات مجلس ۱۸ سال و در انتخابات خبرگان ۱۵ سال محاسبه می شود، بازه زمانی تبلیغات انتخاباتی و ادغام هیات های اجرایی و بازرسی تبلیغات از جمله موادی بود که کلیات اصلاح آن به تصویب نمایندگان رسید.

طراحان و موافقان این طرح کاهش هزینه برگزاری انتخابات، همسان سازی و جلوگیری از اختلال در برگزاری انتخابات را از ویژگی های این طرح عنوان کردند.

به گزارش مهر، کلیات این طرح که با موافقت دولت همراه بود با ۱۰۹ رای موافق، ۶۱ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع از ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

با تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس این طرح به منظور رفع ایرادات موجود در جزئیات به کمیسیون شوراها ارجاع داده شد.