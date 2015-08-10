هفته دولت، نماد همدلی و همزبانی مردم و مسئولان است

به گزارش خبرنگارمهر، سید عباس دانایی صبح دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی بزرگداشت هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر در محل فرمانداری سمنان، ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ص) ششمین اختر تابناک امامت با بیان دو ویژگی صبر و مقاوت این امام همام افزود: آن حضرت موقعیتی را فراهم کردند که مذهب تشیع تا قیامت زنده و پا برجا باشد.

وی همچنین به بخشی از خدمات ارزنده و گسترده دولت تدبیر و امیددر حوزه های مختلف اشاره کرد و گفت: هفته دولت فرصت مناسبی برای ارائه عملکرد دستگاه های اجرایی در قالب کارنامه در خشان خدمات دولت یازدهم به منظوراطلاع رسانی به مردم است.

فرماندار شهرستان سمنان، هفته دولت را نماد همدلی و همزبانی مردم ومسئولان دانست و تصریح کرد: تقارن هفته دولت با دهه کرامت و میلاد با سعادت امام رضا(ع) فرصتی معنوی در این هفته است.

دانایی با بیان ویژگیهای شهیدان گرانقدر رجایی و باهنر، مردمی بودن، ساده زیستی، عشق به خدمت، توجه به رضای خدا در انجام امورات و خستگی ناپذیری را رمز ماندگاری یاد و خاطره شهدای دولت دانست.

وی همچنین با اشاره به تلاش دشمنان در ناکارآمد نشان دادن عملکرد مسئولان و خدمات دولت گفت: نقش مردم در حمایت از نظام و مسئولان همواره توطئه های دشمنان را خنثی و نقش برآب کرده و همچنان که پس ازپیروزی انقلاب در هشت سال دفاع مقدس و در تهدیدات و جنگ نرم و در تهاجمات فرهنگی و تحریم ها مردم در همه صحنه ها پشتوانه نظام بوده اند.

مقام عالی دولت در شهرستان سمنان همچنین با اشاره به حمایت مردم و هدایت مقام معظم رهبری در جنگ دیپلماسی، گفت: مذاکرات هسته ای مقتدرانه انجام شد و حق مسلم ایران در بحث هسته ای را به جهانیان ثابت کرد.

دانایی با اشاره به چهارم شهریور روز کارمند در هفته دولت، ضمن تقدیر از تلاشهای تمام کارمندان، گفت: آغاز هفته دولت با تجدید میثاق کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی با آرمانهای امام راحل و بیعت با مقام معظم رهبری و شهدا در گلزار شهدای امام زاده یحیی (ع)، افتتاح پروژهای عمرانی، دیدار با خانواده های معظم شهدا، بازدید از روستاهای بخش مرکزی سمنان، تقدیر از کارکنان نمونه دستگاه های اجرایی، برگزاری مراسم ویژه بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و اطلاع رسانی ادارات از برنامه ای و دستاوردهای شاخص نظام در این هفته برنامه ریزی شده است.