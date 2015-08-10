اعلام آمادگی سازمان اوقاف كشورمان برای انتقال تجربیات به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس سازمان اوقاف و امور خیریه كه در رأس هیأتی شامل معاونان و نیز مسئولان بخشهای وابسته به آن از جمله ستاد بازسازی عتبات عالیات، به عراق سفر كرده است، در این دیدار گفت: این سازمان برای انتقال تجربیات خود به طرف عراقی، آمادگی دارد و این موضوع از جمله محورهای گفت وگوها در سفر به عراق است.
حجتالاسلام علی محمدی ادامه داد: این سفر بنا به دعوت طرف عراقی و برای پیگیری برخی موضوعات مشترك دو كشور در مسایل وقف برنامهریزی شده است.
وی بررسی و تجدید نظر احتمالی تفاهمنامه قبلی را در این سفر یادآور شد و گفت: دیدار با مقامات عالی و علما و از جمله آیتالله سیستانی از دیگر برنامههای این سفر است.
رییس سازمان اوقاف و امور خیریه كشورمان همچنین اظهار كرد: در دیدار با آیتالله سیستانی، گزارشی از آخرین وضعیت مربوط به اوقاف و روابط دو كشور در این خصوص را ارایه خواهیم كرد.
برگزاری نشستهایی با تولیت حرمهای حسینی، علوی، عباسی و كاظمین و نیز بازدید از روند پروژههای بازسازی عتبات و بررسی روند پیشرفت آن، از دیگر برنامههایی است كه حجتالاسلام محمدی به آن اشاره كرد.
بنا بر اعلام این خبر، حجتالاسلام محمدی قرار است روز دوشنبه ۱۹ مرداد دیداری با همتای عراقی خود داشته باشد و پس از آن با حیدر العبادی، نخست وزیر عراق ملاقات كند. وی پس از دیدار با العبادی، به جادریه خواهد رفت و با سید عمار حكیم، رییس مجلس اعلای اسلامی عراق دیدار خواهد كرد.
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