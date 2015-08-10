به گزارش خبرنگار مهر، در هر کوچه پس کوچه اصفهان که قدم میگذاری به یاد دوران ۸ سال دفاع مقدس میافتی و به یاد روزهایی که پدران و مادران برای استقبال فرزندانشان که از جبهه برگشته بودند به ترمینالها و ورودیهای شهر آمده بودند.
اما اینبار این حضور رنگ و بوی دیگری دارد، همه مردم شهر برای استقبال آمدهاند و همه کوچه پس کوچههای شهر اصفهان برای استقبال از ۱۱ یونس دست بسته آب پاشی شدهاند هر چند زاینده رود لبی خشک دارد و نای به آغوش کشیدن فرزندانش را ندارد.
غرفههای استقبال به پا شده در سطح شهر اصفهان رنگ و بوی جبهه میدهد به گونهای که آرش شش ساله به هنگام عبور از کنار یکی از این غرفهها و در میدان شهدای اصفهان خطاب به مادرش میگوید: انگار برای جبهه ثبت نام میکنند من هم میخواهم ثبت نام کنم.
اما مادرش در پاسخ به سوال آرش بغضی که در گلو دارد را میفشارد و با لحنی آرام به فرزندش میگوید: پسرم امروز شهید میآورند و ما برای استقبال میآییم.
در این میان سری هم به خانواده شهیدی میزنیم که فرزندشان غواص بوده و بعد از اعزام به جبهه دیگر به خانه برنگشته است.
خانواده شهید «محمد یاوری» که از سال ۶۲ تاکنون چشم به راه فرزند غواصشان هستند، تاکنون نتوانستهاند هیچ نشانی از وی دریابند.
مادر محمد سال گذشته و پدرش ۸ سال پیش به رحمت خدا رفتهاند و امروز خواهر و بردارانش کوچه را برای استقبال از همرزمان محمدشان آب و جارو کردهاند.
«فاطمه» خواهر محمد که هر روز خانه پدریاش را برای حضور بردارش آب و جارو میکند، میگوید: به امید روزی هستم که برادرم نیز به خانه بر گردد و دلم با استقبال از یونسانی که امروز به اصفهان میآیند کمی آرام میگیرد.
فاطمه که سالهاست بغض دوری از برادر را در گلو میفشارد، ادامه میدهد: امروز این بغض کمین کرده رونمایی میکند.
اما رضا دارابی مسئول یکی از غرفههای استقبال از یونسان دست بسته در شهر اصفهان که به گفته خودش برای آرامش دل مادران شهدا از استقبال کنندگان پذیرایی میکند، میگوید: امروز فرشتگانی میهمان شهر ما میشوند که با بالهای بسته و چشمهای باز پیمان عشق خود با پرودگار را امضا کردهاند.
وی اضافه میکند: ما امروز برای چندمین بار و این بار به صورتی خاصتر از همیشه به خود میبالیم که فرزندان غیورمان به شهر خود بازگشتهاند.
شهردار اصفهان نیز در پيامی با گراميداشت ياد و خاطره شهدای والا مقام هشت سال دفاع مقدس عموم مردم شريف و ولايتمدار اصفهان را به حضور حماسی و باشكوه در مراسم تشييع شهدای غواص دعوت كرد.
مهدی جمالی نژاد در این پیام گفت: پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی دیاری است كه مدال ایثار و شهادت بر گردن دارد. در این دیار قهرمان و شهید پرور همه مهیای استقبال شدهاند؛تک تک واژه ها در بارش دیدگان می بارد و جاری می شود.
وی در ادامه این پیام افزود: شهرمان، میهمانانی از جنس آسمان را در لایه لایه قلبش جای خواهد داد.
شهردار اصفهان افزود: اصفهان میراث دار آرمان ها و مقاصد آنانی خواهد بود که بن مایه اندیشه شان دین باوری، درون مایه فکریشان صداقت و هدفشان کرامت انسانی بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک شهدای غواص عملیات کربلای ۴، تبلور اراده استوار و تزلزل ناپذیر آنانی است که آیینه دار راستین ارزش های برآمده از انقلاب اسلامی بودند و در سپیده دم پیروزی این انقلاب طلوعی تابنده داشتند.
19مرداد ماه ۹۴ عرصه حماسه آفرینی مردان و زنانی خواهد شد كه تاریخ پرافتخارشان عرصه باشكوهی از نمایش بصیرت و ولایتمداری است.شهدا می آیند و تاریخ دلاوری این دیار مرور می شود. شهر یكپارچه افتخار خواهد شد.برای استقبال لحظه شماری می كنیم تا فریاد زنیم:آسمانی های دریادل، شهادتتان مبارک
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