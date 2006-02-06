عزاداران حسيني از سفر به عتبات عاليات خودداري كنند / مرزهاي ايران و عراق بسته است

وزارت كشور عصر امروز با صدور اطلاعيه اي از هموطنان خواست از عزيمت به سمت مرزهاي غربي كشور به منظور سفر به عتبات عاليات عراق در ايام سوگواري سيد و سالار شهيدان به طور جدي خودداري كنند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اطلاعيه وزارت كشور آمده است: ضمن عرض تسليت به مناسبت فرارسيدن سالروز ايام شهادت سرور شهيدان حضرت ابا عبدالله الحسين (ع) و ياران وفادارش، به آگاهي ملت مومن و دوست دار امامت و ولايت مي رساند، با توجه به مشكلات متعدد در كشور عراق و اعلام سفارت آن كشور در تهران مبني بر بسته بودن مرزهاي رسمي مشترك، به جد از هموطنان عزيز درخواست مي شود از عزيمت به سمت مرزهاي غرب كشور خودداري نمايند.