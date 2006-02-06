16 بيمارستان فاقد سيستم تصفيه فاضلاب در تهران اخطار گرفتند

شينا انصاري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : تاكنون 56 بيمارستان به جهت نداشتن سيستم تصفيه فاضلاب از سوي سازمان محيط زيست اخطار دريافت كرده اند.

وي گفت: اكثر بيمارستانهاي خصوصي در ارتباط با نصب سيستم تصفيه فاضلاب برنامه لازم را ارائه داده و مقرر كره اند در مدت زمان مشخص نسبت به اين امر اقدام لازم را صورت دهند اما بيمارستانهاي دولتي به لحاظ كمبود اعتبارات تاكنون اقدامي در اين جهت انجام نداده اند.

انصاري تصريح كرد: تاكنون 22 پرونده به مراجع قضايي ارائه شده كه از اين تعداد 19 بيمارستان برنامه لازم براي مجهز شدن به سيستم تصفيه فاضلاب را ارائه كرده اند.

رئيس محيط زيست شهر تهران خاطر نشان كرد: ارائه اخطار ، ارجاع پرونده بيمارستانها به مراجع قضايي و به طور كلي تحت فشار قراردادن بيمارستانها در مجاب كردن آنها به نصب سيستم تصفيه فاضلاب تاثير گذار بوده است و سازمان محيط زيست همچنان نسبت به ادامه اين روند تاكيد دارد.



