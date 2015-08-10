سیدعلی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در این جلسه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پاسخ به سوالات جمعی از نمایندگان در کمیسیون حضور یافت و توضیحاتی ارائه داد.

وی افزود: نخستین سوال مربوط به خانم طبیب‌زاده‌نوری نماینده مردم تهران بود که درباره دلیل اکران فیلم سینمایی «قصه‌ها» از آقای جنتی توضیح خواست و اعلام کرد که با توجه به سیاه‌نمایی های موجود در این فیلم علیه نظام، چرا اجازه اکران یافته است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: آقای جنتی در پاسخ به این سوال اعلام کرد که فیلم «قصه‌ها» بعد از اصلاح، اجازه اکران گرفته و مسائل مطرح در این فیلم نیز بخشی از واقعیت های جامعه بوده است که خانم طبیب‌زاده نیز در پاسخ گفت که اگر این فیلم را آمریکا تولید می‌کرد، قابل قبول بود تا اینکه در نظام جمهوری اسلامی چنین اثری تولید شود.

طاهری با اشاره به قانع نشدن نماینده سوال کننده از پاسخ های وزیر ارشاد گفت: با توجه به اینکه امروز فرصتی برای جمع‌بندی پاسخ وزیر ارشاد فراهم نشد، در جلسه یکشنبه هفته آینده کمیسیون و با دریافت نظر اعضای کمیسیون تصمیم‌گیری می شود که آیا سوال ملی بوده و نیاز به ارجاع به صحن علنی دارد یا خیر.

وی با اشاره به دومین سوال طرح شده از وزیر ارشاد در جلسه امروز کمیسیون فرهنگی افزود: این سوال از سوی آقای عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان و درباره چرایی تدوین نشدن ساختار تشکیلاتی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد بود که وزیر ارشاد پاسخ داد، در دوره جدید اهتمام بیشتری به توسعه کمی این کانون ها وجود داشته و ساختار تشکیلاتی و مدیریتی آنها نیز تا یک ماه آینده به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌شود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: نماینده سوال‌کننده در این رابطه سوال خود را مراعا گذاشت تا یک ماه آینده وضعیت ابلاغ این ساختار تشکیلاتی را جویا شود.

تشکیل جلسات مشترک بین کمیسیون فرهنگی و سازمان سینمایی، برای بررسی اشکالات حوزه سینما

طاهری در ادامه با اشاره به طرح سوال نصرالله پژمان‌فر عضو کمیسیون فرهنگی به نمایندگی از اعضای این کمیسیون از وزیر ارشاد اظهار داشت: این سوال که در واقع طرح سوال رسمی نبود، به موضوع همفکری بین وزارت ارشاد و کمیسیون فرهنگی در رابطه با وضعیت اکران فیلم ها و اشکالات موجود در سینما مربوط می‌شد که در این رابطه آقای جنتی توضیحاتی ارائه داد.

وی اضافه کرد: در نهایت قرار شد ارتباطات بیشتری بین کارگروه رسانه و هنر کمیسیون و سازمان سینمایی وزارت ارشاد برای بررسی اشکالات موجود از جمله عدم نظارت بر تولید، رفع توقیف فیلم‌های مساله‌دار و سیکل معیوب در روند تایید فیلمنامه ها برقرار و هماهنگی شود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: آخرین سوال مطرح شده در جلسه امروز نیز مربوط به آقای جعفرزاده نماینده مردم رشت بود که در رابطه با وضعیت سازمان اوقاف و برخی اقدامات غیرقانونی آن که بر خلاف مبانی وقف بوده و باعث نارضایتی مردم می‌شود، نکاتی را مطرح کرد.

طاهری اظهار داشت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این رابطه با بیان اینکه خودم نیز سوالاتی در رابطه با مدیریت حوزه وقف دارم، خواستار آن شد تا جلسه دیگری در کمیسیون با حضور آقای محمدی، سرپرست سازمان اوقاف برگزار و اشکالات مطرح شده بررسی شود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین از انصراف فتح الله حسینی، نماینده مردم قصرشیرین از طرح سوال خود از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد.