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۱۹ مرداد ۱۳۹۴، ۱۹:۲۲

پرداخت نیمی ازمطالبات بازنشستگان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد

پرداخت نیمی ازمطالبات بازنشستگان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج - رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: نیمی از مطالبات سال ۹۳ بازنشستگان جهاد کشاورزی استان پرداخت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرگانی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مبلغ چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از مطالبات بازنشستگان این سازمان که در سال ۹۳ حکم بازنشستگی گرفتند، پرداخت شده است.

وی بیان کرد: مطالبات بازنشستگان در مجموع حدود هشت میلیارد تومان است بیش از نیمی از آن به حساب بازنشستگان واریز شد.

گوهرگانی گفت: تلاش می کنیم تا پایان سال جاری مابقی مطالبات بازنشستگان این سازمان و ادارات تابعه همچون دامپزشکی و منابع طبیعی پرداخت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اظهار داشت: اعتبارات مذکور از محل اعتبارات متمرکز دولت با پیگیری وهمکاری استاندار کهگیلویه و بویراحمد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، رئیس کمیسیون بودجه مجلس، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور، وزیر جهاد کشاورزی تامین شده است.

 

کد مطلب 2879967

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