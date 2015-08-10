چین به اظهارات آمریکا واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چین که بیشتر قسمت های دریای چین جنوبی که سالانه ۵ تریلیون دلار از محل عبور کشتی ها درآمد کسب می کند، متعلق به خود می داند انتقاد آمریکا از خود در خصوص اقداماتش در دریای چین را رد کرد.

وزارت امور خارجه چین امروز به دنبال اظهارات هفته گذشته «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا که چین را به محدود کردن تردد در این منطقه محکوم کرده بود واکنش نشان داد و با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: آزادی پرواز و کشتیرانی به معنای اجازه به کشتی های جنگی و هواپیماهای نظامی خارجی برای نقض امنیت و حاکمیت کشورهای منطقه نیست.

در ادامه بیانیه آمده است: چین آزادی کشتیرانی و پرواز را در منطقه مهم می داند، زیرا این منطقه دارای منابع طبیعی و مسیری مهم برای بازرگانی است.

کری هفته گذشته در نشست رهبران منطقه در حاشیه اجلاس امنیتی آ سه آن در کوالالامپور گفته بود که اقدام چین به ساخت و ساز در جزایر مصنوعی دریای چین جنوبی با اهداف نظامی، باعث افزایش تنش شده و ممکن است سایر کشورهای مدعی حاکمیت بر این منطقه را نیز به اقدامات متقابل وادار نماید.