به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان سعودی امروز دوشنبه در جریان کنفرانس مطبوعاتی با «فرانک والتر اشتاین مایر» همتای آلمانی خود در برلین بار دیگر ضمن مداخله در امور داخلی ایران، اظهاراتی را در رابطه با برنامه هسته ای آن مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در سخنانی مداخله جویانه گفت: ایران باید غنی سازی اورانیوم را متوقف کند تا صلح آمیز بودن برنامه هسته ای آن متوقف شود.

وی مدعی شد: نقش ایران در منطقه منفی است و تلاش ها بر جلوگیری و مهار این نقش متمرکز شده است.

الجبیر در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ایران باید اجازه دهد تا بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از تمامی تأسیسات اتمی آن بازرسی کنند، اظهار داشت: اگر ایران به تعهدات خود در قبال برجام پایبند نباشد، تحریم ها علیه آن به صورت فوری بازگردانده خواهد شد.

وزیر خارجه عربستان در بخش دیگری از سخنان خود درباره سوریه مدعی شد: بشار اسد در آینده سیاسی سوریه هیچ نقشی نخواهد داشت.

گفتنی است، اظهارات مداخله جویانه وزیر خارجه عربستان علیه ایران و سوریه در حالی صورت می گیرد، که این رژیم از حدود ۵ ماه پیش به صورت وحشیانه مردم بی دفاع یمن را هدف قرار داده و در ارتکاب جنایت های بی سابقه با صهیونیست ها در حال رقابت هستند.