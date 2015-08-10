به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، وزارت امور خارجه روسیه بعد از تماس تلفنی سرگئی لاوروف و سامح شکری با صدور بیانیه ای اعلام کرد: طرفین در گفتگوی خود در مورد شرایط منطقه خاورمیانه با محوریت تحولات سوریه بحث و تبادل نظر کردند.

در این بیانیه آمده است: وزرای خارجه روسیه و مصر بر اهمیت تداوم تلاش ها برای حل و فصل سیاسی بحران سوریه در اسرع وقت و تمرکز حمایت های بیت المللی برای رسیدن به توافق ملی در این کشور تاکید کردند.

طرفین همچنین در این گفتگو خواستار اقدامات عملی برای تقویت همکاری ها در زمینه های مختلف بین روسیه و مصر شدند.