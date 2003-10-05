حمله نظامي به سوريه ناشي از بحران امنيتي اسراييل است

سرويس بين الملل خبرگزاري مهر- در اين بمباران تعدادي كشته و مجروح شدند اما از آمار دقيق آن گزارشي منتشر نشده است .

اسراييل مدعي شده است كه اين حمله به تلافي عمليات شهادت طلبانه روز جمعه يك دختر فلسطيني در شهر حيفا صورت گرفته است .

حمله هواپيماهاي اسراييلي به عمق اراضي سوريه براي نخستين بار پس از امضاي قرار داد آتش بس ميان سوريه و رژيم صهيونيستي انجام مي شود .سوريه و اسراييل در سال 1974 يك قرارداد ترك مخاصمه در ژنو امضا كردند .

به موجب اين موافقتنامه سوريه و رژيم صهيونيستي متعهد شدند كه درهيچ شرايطي يكديگر را مورد تعرض قرار ندهند .

اسراييل به علت ناامني هاي داخلي و ناتواني در مهار انتفاضه و شكست طرحهاي امنيتي و نظامي مايل به فرافكني مشكلات خود مي باشد به همين دليل كشورهاي همجوار مانند سوريه و لبنان را به ايجاد ناامني در اراضي اشغالي متهم مي كند .

سوريه نيز با آگاهي از بهانه جويي هاي رژيم اسراييل براي ايجاد درگيري و تنش در منطقه تلاش خواهد كرد تااز رويارويي نظامي با اين رژيم اجتناب كند .

هدف اسراييل از اين حمله نظامي اين است كه سوريه را به از سرگيري مذاكرات صلح وادار كند تا ازاين رهگذربا پشتيباني غرب وآمريكا شرايط خود را به اين كشور تحميل كند .

قطعا سوريه تمامي ابزارهاي سياسي خود را براي مهار اين بحران و گذر از اين مرحله دشوار به كار خواهد گرفت.

بسياري از تحليلگران عرب معتقدند كه حمله هواپيماهاي رژيم اسراييل به شمال دمشق قطعا با آگاهي و اطلاع قبلي آمريكا صورت گرفته زيرا اسراييل بدون اجازه آمريكا قادر نخواهد بود دايره بحران موجود در اراضي اشغالي را وسيعتركند .

درطول سه سالي كه از عمر انتفاضه الاقصي مي گذرد اسراييل با توسل به شيوه هاي مختلف سعي كرده تا اين خيزش مردمي را مهار كند اما كليه طرحهاي آن با شكست مواجه شده است .

آخرين طرح رژيم صهيونيستي قتل ويا تبعيد ياسرعرفات رييس حكومت خودگردان فلسطين بود اما اين طرح با واكنش جهاني مواجه شد و اسراييل موفق به اجراي آن نشد .

اينك رژيم صهيونيستي قصد دارد از طريق حملات مكرر به سوريه و لبنان جامعه جهاني را به تحرك براي حل بحران داخلي وامنيتي اسراييل وادار كند .

طبيعي است ، رژيم صهيونيستي تلاش خواهد كرد تا از طريق آمريكا، شوراي امنيت سازمان ملل وغرب و نيز برخي از كشورهاي عرب نسبت به تشكيل يك كنفرانس منطقه اي صلح كه كليه طرفهاي درگيردرآن شركت داشته باشند اقدام نمايند تا در پرتوي آن به نوعي خود را از بحران امنيتي فعلي نجات دهد.

اگرچه اين اقدام نيزهرگزمشكل امنيتي اسراييل را حل نخواهد كرد اما قصد رژيم صهيونيستي اين است كه پس از يك سلسله فشارهاي نظامي، كشورهاي منطقه را به تسليم در برابر خواسته هاي اين رژيم وادار كند .

درحقيقت مشكلات امنيتي رژيم تل آويو زماني حل خواهد شد كه اسراييل كليه قطعنامه هاي شوراي امنيت را اجرا كند و به قبول يك حكومت مستقل فلسطيني و بازگشت آوارگان وعقب نشيني از كليه اراضي اشغالي از حمله جولان تن در دهد.