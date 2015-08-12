به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد سه شنبه شب در بازدید از آخرین دوره اردوی تیم ملی کاراته کشورمان که در اردوگاه شهید رجایی جهان آباد قزوین برپا شده است، اظهارداشت: نظام اسلامی به ورزش توجه ویژه دارد و تاکید مقام معظم رهبری به ورزش همگانی موجب شده توجه مسئولان هم به این موضوع بیشتر شود.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امیدواریم در بخش ورزش همگانی و پهلوانی بتوانیم به جایگاه مطلوبی برسیم و پرچم کشور را در رقابتهای جهانی و ملی به اهتزاز درآوریم.

در ورزش همگانی شرایط خوبی نداریم

ابوترابی فرد بیان کرد: در ورزش همگانی شرایط خوبی نداریم در حالی که برخی کشورها در این زمینه موفق عمل کرده اند لذا باید به گونه ای عمل کنیم تا ورزش در زندگی همه ما جای خود را باز کند هرچند کارهای خوبی در ورزش انجام شده اما هنوز تا شرایط ایده آل فاصله داریم که باید عقب ماندگی ها را جبران کنیم.

وی یادآورشد: اگر ورزش قهرمانی شکل بگیرد مسیر رشد و توسعه ورزش کشور هم هموار شده و جوانان با گرفتن مدال انگیزه بیشتری برای ورزش پیدا می کنند و در نهایت جایگاه ملی ما هم ارتقا پیدا می کند و موجب می شود در سطح بین المللی هم بدرخشیم.

ابوترابی فرد اظهارداشت: با ورزش می توان با کمترین هزینه در جهان موقعیت کسب کرد لذا سرمایه گذاری در این زمینه به ویژه در رشته هایی مانند والیبال، کشتی و ورزشهای رزمی نتیجه بخش است.

ورزش قهرمانی به ملت شخصیت می دهد

وی گفت: ورزش قهرمانی در شخصیت دادن به ملت نقش آفرین است و هرگاه در میادین جهانی مدالی کسب می کنیم همه مردم احساس شخصیت می کنند لذا با یک سرمایه گذاری اندک می توانیم جایگاه مردم را در منظر جهانی بالا ببریم.

ابوترابی فرد اضافه کرد: در ورزش های رزمی خوشبختانه ادب، تواضع و اخلاق مشهود است و ورزشکاران شایسته ای حضور دارندکه می توانند اخلاق را در میادین ورزشی ترویج کنند.

وی از بهمن عسگری ورزشکار قهرمان قزوینی به عنوان نمونه ای از یک ورزشکار اخلاق مدار یاد کرد و اظهارداشت: این جوان شایسته با آراسته کردن خود به اخلاق و تواضع و خدمت به پدر و مادر، نمونه خوبی از یک قهرمان شایسته است که باید این خصوصیات مورد توجه همه ورزشکاران قرار گیرد.

در این بازید مرتضی روزبه استاندار، محمد مشهدی آقایی مدیرکل ورزش و جوانان استان، دباغیان سرمربی تیم ملی کاراته کشور و صادق بابایی رئیس هیئت کاراته استان نیز حضور داشتند.

تیم ملی کاراته کشورمان برای شرکت در مسابقات آسیایی ژاپن تا روز یکشنبه در اردوی آمادگی در اردوگاه شهید رجایی جهان آباد در قزوین به سر می برد.