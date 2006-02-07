مركز حقوق بشرفلسطين جامعه بين الملل را به توقف جنايات صهيونيستها فراخواند/ يك رهبر جهاد اسلامي دركرانه باختري به شهادت رسيد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري رويتر، يكي از رهبران جنبش جهاد اسلامي درنابلس دركرانه باختري به شهادت رسيد.

خبرگزاري كويت نيزگزارش داد: مركزحقوق بشرفلسطين خواستاردخالت بين المللي براي توقف جنايت هاي اسرائيل شد.

اين مركزتاكيد كرد: جنايت هاي تروري كه نظاميان رژيم صهيونيستي مرتكب مي شوند، همچنان با سكوت محافل قضايي بين المللي روبرو مي شود كه آخرين اين عمليات ترور 5 غيرنظامي دركمتر از 24 ساعت بوده است.

دربيانيه مركزحقوق بشرفلسطين آمده است: اين جنايت ها تشنج و نا آرامي را درسرزمين هاي فلسطيني افزايش مي دهد.

خبرگزاري فرانسه به نقل ازمنابع پزشكي فلسطيني اعلام كرد: دوتن ازفعالان گردان هاي الاقصي شاخه نظامي جنبش فتح عصرروزگذشته درپي حمله موشكي ارتش رژيم صهيونيستي به شمال نوارغزه به شهادت رسيدند.

خودروي حسن العصفورمسئول محلي گردان هاي الاقصي و رامي حنونه 28 ساله درحال حركت بود كه هدف موشكهاي اين رژيم قرارگرفتند

دراين حمله همچنين سه تن ديگرنيززخمي شدند.

سخنگوي ارتش رژيم صهيونيستي تاكيد كرد :"اين حمله درمنطقه جباليا به وقوع پيوست و دو تن ازتروريستها(مبارزان بر ضد اشغالگري) كه آماده پرتاب موشك به سوي اهداف اسرائيل بودند، هدف قرارگرفتند".

اين درحالي است كه دو روزگذشته نيزدوتن ازاعضاي گردان هاي قدس شاخه نظامي جنبش جهاد اسلامي درمنطقه الزيتون درشرق غزه به شهادت رسيدند.

همچنين دو شب گذشته نظاميان ارتش رژيم صهيونيستي 19 فعال فلسطيني را كه اغلب آنان از اعضاي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين( حماس) بودند، دركرانه باختري ربودند.

درادامه حملات بي امان ارتش رژيم صهيونيستي به شهرغزه دو روزشنبه سه تن ازاعضاي گردان هاي الاقصي شاخه نظامي جنبش فتح به شهادت رسيدند.

گردان هاي الاقصي هشدارداد: اين تجاوزات را به قوي ترين شكل ممكن پاسخ مي دهد.

بمباران هاي شنبه اولين حمله هوايي رژيم اسرائيل به غزه اززمان پيروزي حماس درانتخابات قانونگذاري فلسطين در 25 ژانويه(5بهمن) به شمارمي آيد.