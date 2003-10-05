قهرماني چهره هاي جديد

در مرحله نهايي مسابقات كشتي فرنگي قهرماني جهان كه در شهر كره تيل فرانسه جريان دارد، رقابت هاي 4 وزن نخست با معرفي قهرمانان به پايان رسيد.
در وزن 55 كيلوگرم، داريواي جابلونسكي از لهستان توانست با نيتجه 6 بر 5 ايم دائه و ونگر از كره جنوبي را شكست داده و به عنوان قهرماني برسد.
ديدار رده بندي اين وزن نيز با پيروزي 5 بر يك داريواي از كوبايي مقابل پيترا سوهلا از جمهوري چك رقم خورد.
در وزن 66 كيلوگرم كويركليا از گرجستان با نتيجه ي 4 بر 2 از سدآرمن واردانيان اواكرايني گذشت و صاحب گردن آويز طلا شد. ديدار رده بندي اين وزن با پيروزي آتيلا با كلي از اسلواكي همراه بود.
آرا آبراهاميان سوئدي نيز در فينال وزن 84 كيلوگرم مغلوب زيزيا شويلي از رژيم اشغالگر قدس شد و به مدال نقره رسيد. شويلي اين رقابت را با نتيجه 2 بر صفر به نفع خود پايان داد.
در وزن 120 كيلوگرم نيز حسن باروئقف از روسيه شكست دهنده ي رولان گاردنر آمريكايي، توانست ميهالي ديك با روس قهرمان نامدار مجاري را با نتيجه 3 بر يك شكست دهد. ديدار رده بندي سنگين نيز با پيروزي 4 بر صفر تسورتسوميا از قزاقستان برابر ميزگايتس از لتوني پايان يافت.
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