قهرماني چهره هاي جديد

داريوس جابلو نسكي، كوير كليا، زيزيا شويلي و حسن باروئف، مدال طلاي وزن هاي 55، 66، 84، 120 كيلوگرم مسابقات كشتي فرنگي قهرماني جهان را به خود اختصاص دادند.