دیدار فرستاده پوتین و رهبر معارضان سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، ابعاد مختلف بحران سوریه محور اصلی مذاکرات میخاییل بوگدانوف و قدری جمیل بوده است. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد دو طرف در این دیدار درباره ابعاد مختلف بحران سوریه و یافتن راه های حل آن بر اساس گفتگوهای سوری-سوری و کنفرانس بین المللی ژنو در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲ رایزنی کرده اند.

بر این اساس در این چارچوب، دو طرف درباره احیای کار بر روی یک گروه ناظر بر اجرای تصمیمات گرفته شده در دیدار مخالفان سوریه در مسکو که در قالب درخواستی برای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در روز هفتم آوریل ارسال شد، گفتگو کرده اند.

این دیدار در حالی انجام شده که عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان نیز روز سه شنبه با سفر به مسکو با سرگئی لاوروف همتای روس خود درباره راه های حل بحران سوریه گفتگو کرد.

به گفته لاوروف اختلاف بین عربستان و روسیه درباره بحران سوریه، آینده بشار اسد رئیس جمهوری این کشور است.