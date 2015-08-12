با این خوراکی ها تمایل به شیرینی را کاهش دهید!

قدس آنلاین نوشت: شیرینی طبیعی و سالم موجود در بعضی خوراکی ها نیاز بدن را تامین می کند و به همین دلیل موجب کاهش تمایل به شیرینی جات مصنوعی می گردد. در واقع سطح گلوکز در انواع خوراکی ها متفاوت است که می تواند در اشتها به مصرف شیرینی تاثیر بگذارد.

دارچین

این ادویه بی نظیر که درمان طبیعی دیابت نوع ۲ محسوب می شود مقدار قند خون را کاهش می دهد و دفع مواد غذایی از معده را به تاخیر می اندازد که این حالت افزایش قند خون پس از غذا خوردن را کاهش می دهد. این افزایش قند علت تمایل به شیرینی جات پس از صرف غذا محسوب می شود.

دارچین را می توان به روش های متعددی در ترکیب انواع کیک، شیرینی، دسر و... استفاده کرد. دمنوش دارچین پس از غذا نیز مفید خواهد بود. ترکیب این ادویه معطر با عسل نیز هنگام ناشتا توصیه می شود.

کدو حلوایی

کدو تنبل سرشار از کربوهیدرات است اما مقدار بالای فیبرهای موجود در آن به تدریج جذب می شوند که در این صورت سطح قند خون در حد متعادل و ثابت باقی می ماند.

باید خاطر نشان کرد افرادی که در مصرف کیک زیاده روی می کنند بدون اینکه بدانند دچار انگل های روده می شوند. این انگل ها فرد را به خوردن بیشتر شیرینی جات ترغیب می کنند زیرا از آنها تغذیه می کنند. یکی از قدیمی ترین روش های مقابله با این انگل ها، تخمه کدو است.

کدو عموما به شکل پخته میل می شود و می توان آن را به شکل پوره یا دسر آماده کرد. مقدار زیاد شکر موجود در کدو باعث می شود این خوراکی همراه با دارچین بسیار لذیذ باشد.

هویج

هویج نیز حاوی کربوهیدرات های پیچیده است که پس از هضم به قند تغییر حالت می یابد. هویج مانند کدو حلوایی به تدریج جذب می شود و قند خون را بالا نمی برد. بهترین شکل مصرف، هویج خام به شکل پوره یا آب گرفته همراه با آب سیب است. البته می توان هویج را در ترکیب انواع غذاها استفاده کرد.

سیب زمینی شیرین

انواع مختلف سیب زمینی شیرین وجود دارند که همه آنها طعم شیرینی کمی دارند. این سیب زمینی سرشار از قندهای طبیعی است اما این مقدار شیرینی نگران کننده نیست زیرا همراه با مقدار زیادی فیبر است. فیبرهای سیب زمینی شیرین پکتین هستند که جذب قندها را کندتر خواهد کرد. سیب زمینی شیرین با احساس سیری بالایی همراه است اما توصیه می شود از بعد از ظهر به بعد میل نگردد. بهترین زمان مصرف این سیب زمینی صبح و ظهر است.