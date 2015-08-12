نارضایتی بیماران از خدمات اقامتی در بخش دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد آقاجانی اظهارداشت: امروزه مفهوم رضایتمندی بیماران در تمام دنیا در حوزه مراقبت های پزشکی اهمیت بسیار ویژه ای یافته است، چراکه بیماران و همراهان آنها مشتریان اصلی و نهایی بیمارستان ها بوده و وظیفه اصلی ارائه دهندگان خدمت، برآوردن نیازهای واقعی و محسوس و تحصیل رضایت آنهاست.

وی افزود: سهم عمده این رضایتمندی متاثر از کیفیت و تنوع خدمات اقامت بیمار و رفتار کارکنان بیمارستان ها است و هرچه این خدمات متنوع تر و با کیفیت بهتر ارائه شود، رضایت بیماران و احتمال انتخاب مجدد بیمارستان توسط آنها بیشتر می شود.

به گفته دبیر اجرایی ستاد کشوری برنامه تحول نظام سلامت، در کشور ما ۸۳ درصد از خدمات بستری در بخش دولتی ارائه می شود، اما با این وجود، خدمت گیرندگان، از کیفیت خدمات اقامت بیمار ارائه شده توسط بیمارستان های دولتی راضی نیستند. از این رو ارتقاء کمی و کیفی خدمات اقامت بیمار بیمارستانی، گامی اساسی در جهت افزایش رضایت خدمت گیرندگان خواهد بود و برای تحقق این هدف نیز، تعریف استاندارد های خدمات اقامت بیمار و یکپارچه سازی آن، ضروری می نماید.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۵۷۰ بیمارستان تابعه وزارت بهداشت، با ۷۸ هزار تخت بیمارستانی در حال ارائه خدمات درمانی و بستری به هموطنان هستند.

آقاجانی گفت: ارزیابی کارشناسان نظارت در آغاز برنامه تحول نظام سلامت نشان می داد که متوسط عمر بیمارستان ها ۳۵ سال است. این در حالی بود که در سال ۱۳۸۳ ، ۶۷ درصد کل تخت ها فرسوده بودند تعداد ۸۰ هزار تخت تا پایان سال ۱۳۹۴ برای تجهیز بیمارستان های موجود، مورد نیاز بود.

وی اظهارداشت: بر اساس آمار و مستندات به ازای هر ۱۰۰۰ نفر یک تخت در بیمارستان های دانشگاهی و یک و نیم تخت در تمامی بیمارستان های کشور (دولتی، خصوصی، خیریه، تامین اجتماعی و...) موجود است.