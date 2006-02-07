وجه غالب ادبيات عاشورا پيوند با جامعه و مردم است / زواياي پنهان حماسه كربلا را با زبان شعر بيان كنيم

اين شاعرمعاصر در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ وادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : شاعران انقلاب اسلامي از منظر سوگ و مرثيه به عاشورا پرداختند و از ابعاد ديگر ناخود آگاه غافل ماندند.

رضا اسماعيلي يادآور شد: وقتي ادبيات آييني سالهاي بعد از انقلاب را بررسي مي كنيم با اينكه بسيار ذهن وزبان شاعران انقلاب متاثر از نهضت كربلا و حماسه عاشورا است ، آنچه در اين آثار برجسته است تاثيرات روحي شاعران شيعي و مسلمانان است .



اين شاعر تصريح كرد : با توجه به اينكه واقعه كربلا ابعاد ديگري هم دارد ازجمله پيام و حماسه آن، بايد تلاش كنيم كه حماسه عاشورا را در اين ابعاد هم كشف كنيم و زواياي پنهان مانده حماسه كربلا را با زبان شعر بيان كنيم.

وي ادامه داد : پرداختن به پيام شهداي كربلا و فلسفه اين قيام تاريخي در شرايط فعلي يك ضرورت است كه به جامعه اين شناخت و بصيرت را بدهيم كه چرا حضرت امام حسين (ع) عليه حاكم عصر قيام كرد؟ براي تحقق چه اهدافي اين قيام صورت گرفت؟ واستقامت و پايمردي واستواري امام حسين (ع) و يارانش را روايت كنيم واين پيام را به آيندگان برسانيم چون قيام امام حسين (ع) و نهضت كربلا پيامي را در بردارد كه براي همه نسلهاي قابل بازگو كردن وعبرت گرفتن است.

اسماعيلي افزود : وجه غالب ادبيات عاشورا ، پيوند با جامعه و مردم است ، مردمي كه جزء عزاداران امام حسين و جزء شيفتگان وارادتمندان آن بزرگوار هستند و شاعران هم تلاش كرده اند با زبان شعر با مردم ارتباط برقرار كنند كه بيشتر با مردم كوچه وبازار و عوام اين ارتباط برقرار شده است ، ولي يكي از عبرتهاي عاشورا كه مي تواند براي نسل امروز و ما هم آموزنده و درسهاي زيادي داشته باشد اين است كه در نهضت كربلا، "خواص در پيله سكوت وغفلت فرو رفته اند" و آن رسالت تاريخي خود را نسبت به امام حسين و انقلابش ادا نكرده اند .



وي در پايان اظهار داشت : توجه به اين نكته در ادبيات معاصر آن طور كه بايسته وشايسته است صورت نگرفته و ضرورت دارد كه امروز ما با ريشه يابي تاريخ كربلا و بررسي علل اين سكوت نخبگان و خواص جامعه سعي كنيم اين پيام را به نسل امروز بدهيم كه مقاومت و ايستادگي در مقابل پلشتي ها، ظلم و ستم و ناراستي ها عصر ما وظيفه اي است كه به عهده همه امت ومختص به يك قشر خاص نيست ، اگر اين پيام و عبرت به درستي بازبان شعر و ادبيات بيان شود مسلما مي تواند تأثير زيادي دربالا بردن روحيه ايستادگي و مقاومت در مقابل ظلم و ستم و تقويت استكبار ستيزي در جامعه داشته باشد .