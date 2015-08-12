علیرضا برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم کاراته آوای رزم قم امسال بار دیگر در لیگ کاراته باشگاه‌های کشور شرکت کرده است و در بخش کومیته به میدان می‌رود.

وی افزود: ترکیب تیم آوای رزم قم را در این مسابقات کاراته کاهای نوجوان و بومی استان قم تشکیل می‌دهند و این تیم قرار است به زودی مسابقات خود را در این دوره از رقابت‌ها آغاز کند.

سرپرست هیئت کاراته استان قم گفت: تیم‌های شهید علمشیری اصفهان، هیئت کاراته گرگان و باشگاه امام رضا (ع) اراک حریفان آوای رزم قم را در این دوره از رقابت‌ها تشکیل می‌دهند و بر اساس قرعه‌کشی انجام شده این تیم در گروه ۳ قرار گرفته است.

برخورداری بیان داشت: روش برگزاری این مسابقات بدین صورت است که ۳۲ تیم حاضر در این مسابقات در قالب ۸ گروه ۴ تیمی قرار گرفته‌اند و پس از برگزاری مسابقات به روش متمرکز و رفت و برگشت، ۲ تیم برتر هر گروه راهی مرحله دوم می‌شوند.

وی عنوان کرد: در مرحله دوم ۱۶ تیم صعود کرده از مرحله نخست در قالب ۴ گروه ۴ تیمی تقسیم می‌شوند و در این مرحله نیز ۲ تیم برتر هر گروه در مرحله سوم مسابقات که با حضور ۸ تیم در ۲ گروه ۴ تیمی برگزار می‌شود، شرکت می‌کنند.

سرپرست هیئت کاراته استان قم تصریح کرد: نمایندگان قم سال گذشته در این مسابقات عملکرد بسیار خوبی داشتند و به طور کلی کاراته قم با توجه به غنا و ظرفیت‌های خاص خود در کاراته، در مسابقات لیگ‌های جوانه و آینده‌سازان همواره تیم‌های قدرتمندی داشته است.