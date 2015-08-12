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۲۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۳۷

چهل و یکمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی فصلنامه حقوق اسلامی منتشر شد

چهل و یکمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی فصلنامه حقوق اسلامی منتشر شد

به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چهل و یکمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی حقوق اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره مقالات متنوعی منتشر شده است که عبارتند از:
ـ بررسی فقهی حقوقی اثر رجوع شاهد از شهادت در دعاوی مدنی/ مهدی حسن زاده
ـ بررسی نظریه مَلِکَ اَن یَملِک(حق تملک) / اسماعیل نعمت اللهی
ـ قلمرو شکلی و ماهوی مصونیت پارلمانی در نظام حقوقی ایران/ سیدیاسر ضیایی و آیت اله جلیلی مراد

حقوق اسلامی

ـ مبانی و قلمرو کفالت قهری از منظر فقه و حقوق/ محمد صالحی مازندرانی
ـ تابعیت در اسلام/ احمد عرب عامری و محمدرضا پارسامنش
ـ تحلیلی بر توقف انتخابات مجلس شورای اسلامی(موضوع اصل ۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) / سیدحسین ملکوتی هشجین و فرزاد جنگجوی(خراطا)

کد مطلب 2881542

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