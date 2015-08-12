چهل و یکمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی فصلنامه حقوق اسلامی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره مقالات متنوعی منتشر شده است که عبارتند از:

ـ بررسی فقهی حقوقی اثر رجوع شاهد از شهادت در دعاوی مدنی/ مهدی حسن زاده

ـ بررسی نظریه مَلِکَ اَن یَملِک(حق تملک) / اسماعیل نعمت اللهی

ـ قلمرو شکلی و ماهوی مصونیت پارلمانی در نظام حقوقی ایران/ سیدیاسر ضیایی و آیت اله جلیلی مراد

ـ مبانی و قلمرو کفالت قهری از منظر فقه و حقوق/ محمد صالحی مازندرانی

ـ تابعیت در اسلام/ احمد عرب عامری و محمدرضا پارسامنش

ـ تحلیلی بر توقف انتخابات مجلس شورای اسلامی(موضوع اصل ۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) / سیدحسین ملکوتی هشجین و فرزاد جنگجوی(خراطا)