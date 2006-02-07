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۱۸ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۱۳

وزارت علوم اهانت روزنامه هاي اروپايي به ساحت مقدس پيامبر را محكوم كرد

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اهانت روزنامه هاي اروپايي به ساحت مقدس پيامبر اسلام (ص) را محكوم كرد.

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، استادان، دانشجويان و دانشگاهيان ايران اهانت روزنامه هاي هتاك اروپايي به ساحت مقدس پيامبر بزرگ خدا، حضرت محمد (ص) را محكوم و اعلام مي كنند ترفندهاي كودكانه رسانه هاي غرب براي انگاره سازي و ارائه چهره اي خشن از اسلام و مسلمانان راه به جايي نخواهد برد.

اسلام، دين محبت، رافت و رحمت است و همين عوامل به رواج اسلام در ميان جهانيان و بخصوص جوانان انجاميده است. استكبار جهاني بايد بداند كه زدون آثار اخلاقي و فرهنگي اسلام و تخفيف موج اسلام گرايي با اين اقدامات سبكسرانه، امكانپذير نخواهد شد.

کد مطلب 288155

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