وزارت علوم اهانت روزنامه هاي اروپايي به ساحت مقدس پيامبر را محكوم كرد

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، استادان، دانشجويان و دانشگاهيان ايران اهانت روزنامه هاي هتاك اروپايي به ساحت مقدس پيامبر بزرگ خدا، حضرت محمد (ص) را محكوم و اعلام مي كنند ترفندهاي كودكانه رسانه هاي غرب براي انگاره سازي و ارائه چهره اي خشن از اسلام و مسلمانان راه به جايي نخواهد برد.

اسلام، دين محبت، رافت و رحمت است و همين عوامل به رواج اسلام در ميان جهانيان و بخصوص جوانان انجاميده است. استكبار جهاني بايد بداند كه زدون آثار اخلاقي و فرهنگي اسلام و تخفيف موج اسلام گرايي با اين اقدامات سبكسرانه، امكانپذير نخواهد شد.