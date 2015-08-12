ثبت نام ۱۱۴ هزار نفر در آزمون استخدامی آموزش پرورش

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تا امروز ۱۱۴ هزار و ۲۰۰ داوطلب نسبت به ثبت نام در آزمون استخدام پیمانی در مشاغل آموزشی وزارت آموزش پرورش ثبت نام کرده اند.

وی افزود: مهلت ثبت نام در این آزمون قابل تمدید نیست و به داوطلبان توصیه می شود در فرصت باقیمانده نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

توکلی همچنین درباره زمان ثبت نام در آزمون استخدام پیمانی در مشاغل آموزشی وزارت آموزش پرورش گفت: آزمون در ۲۷ شهریورماه در مراکز استانها برگزار می شود و کارت های شرکت در آزمون از روز ۲۴ شهریورماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.