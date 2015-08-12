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۲۱ مرداد ۱۳۹۴، ۹:۱۴

امشب آخرین مهلت ثبت نام؛

ثبت نام ۱۱۴ هزار نفر در آزمون استخدامی آموزش پرورش

ثبت نام ۱۱۴ هزار نفر در آزمون استخدامی آموزش پرورش

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: مهلت ثبت نام در آزمون استخدام پیمانی در مشاغل آموزشی وزارت آموزش پرورش سال ۹۴ امشب چهارشنبه ۲۱ مردادماه پایان می پذیرد.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تا امروز ۱۱۴ هزار و ۲۰۰  داوطلب نسبت به ثبت نام در آزمون استخدام پیمانی در مشاغل آموزشی وزارت آموزش پرورش ثبت نام کرده اند.

وی افزود: مهلت ثبت نام در این آزمون قابل تمدید نیست و به داوطلبان توصیه می شود در فرصت باقیمانده نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

توکلی همچنین درباره زمان ثبت نام در آزمون استخدام پیمانی در مشاغل آموزشی وزارت آموزش پرورش گفت: آزمون در ۲۷ شهریورماه در مراکز استانها برگزار می شود و کارت های شرکت در آزمون از روز ۲۴ شهریورماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.

کد مطلب 2881560
زهره بال

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