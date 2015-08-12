وزرای آموزش و پرورش ۳۰ کشور به تهران می آیند

مرتضی رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری نشست رهبران مدارس ایمن اظهار کرد: جلسه رهبران مدارس ایمن با حضور وزرای ۳۰ کشور در تهران برگزار می شود.

وی افزود: وزرای آموزش و پرورش ۳۰ کشور از طریق سازمان ملل متحد دعوت شده اند و ما مجوز برگزاری این نشست را برای نیمه اول مهرماه دریافت کرده ایم.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: با توجه به تجارب موفق ایران در زمینه مقاوم سازی مدارس که جزو اولین کشورهایی است که به شکل عملی وارد مقوله مقاوم سازی شده است، مطمئنا بازخوردهای مثبتی را می توانیم در این جلسه داشته باشیم.

وی ادامه داد: جلسه رهبران مدارس ایمن برای کشور دستاوردهای بزرگی از جمله انتقال تجارب را به همراه خواهد داشت و همچنین در جلسه هماهنگی می شود تا کشورها بتوانند از منابعی که احتمالاً توسط سازمان ملل از طریق بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی فراهم می شود استفاده کنند.

وی افزود: زمینه ورود کارشناسان ایرانی و شرکتهای پیمانی به کشورهای دیگر که هنوز اقدامی برای مقاوم سازی مدارس انجام نداده اند با برگزاری این جلسه فراهم شود.

به گفته وی: جلسه رهبران مدارس ایمن با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش و بخش کاهش بلایای طبیعی سازمان ملل متحد به مدت ۲ روز در تهران برگزار می شود.