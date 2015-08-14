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۲۳ مرداد ۱۳۹۴، ۶:۲۵

معاون وزیر آموزش و پرورش:

دانش آموزان پنجم و ششم ابتدایی سه معلم خواهند داشت

دانش آموزان پنجم و ششم ابتدایی سه معلم خواهند داشت

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه پایه پنجم و ششم ابتدایی سه معلم را خواهند داشت، گفت: تعداد سه معلم برای تربیت بدنی، گروه علوم انسانی و گروه علوم پایه خواهیم داشت.

محمد دیمه ور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تامین کمبود معلم برای سال تحصیلی جدید اظهار کرد: بخشی از نیازهای ما از طریق همکارانی که در گذشته از متوسطه اول به دوره ابتدایی وارد شده اند و کماکان خواهند ماند، تامین می شود.

وی افزود: در متوسطه دوم نیز امسال مازاد نیرو داریم که به متوسطه اول منتقل می شوند و نیروهای متوسطه اول در قالب تدریس دروس تخصصی پنجم و ششم وارد این دوره خواهند شد.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: اگر معلمی از متوسطه اول و دوم به دوره ابتدایی وارد شود از حقوق و مزایای آن دوره نیز بهره مند خواهد شد.

دیمه ور تصریح کرد: برای پایه پنجم و ششم دوره متوسطه اول ۳ معلم خواهیم داشت که تربیت بدنی، گروه علوم انسانی و گروه علوم پایه را تدریس خواهند داد.

دیمه ور ادامه داد: روز شکوفایی برای دانش آموزان اول ابتدایی یک روز قبل از مهرماه آغاز می شود و تاکنون تعداد ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دانش آموز ابتدایی در پایگاه ها ثبت نام کرده اند و آغاز سال تحصیلی برای این دانش آموزان اول مهرماه است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: پیش بینی می کنیم حدود ۱ میلیون و ۳۲۰ هزار دانش آموزش برای دوره اول ابتدایی سال تحصیلی ۹۵-۹۴ ثبت نام کرده باشند و به طور کلی ۲۰۰ هزار نفر نیز افزایش دانش آموزش ابتدایی را در سال جدید داشته باشیم.

کد مطلب 2881602
حبیب احسنی پور

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